El Museu i la Festa de la Mare de Déu de la Salut també són protagonistes en el mes d’octubre

Connect on Linked in

El passat dissabte 20 d’octubre, Algemesí va participar en el 8é Simposi Castellers de Catalunya, celebrat a la ciutat de Valls, on es va debatre sobre els valors castellers i la seua presència en altres celebracions al voltant de tota Espanya. D’altra banda, aquest cap de setmana, la festivitat de la Mare de Déu de la Salut i el Museu Vlaencià de la Festa estaran presents al Festival de Músiques en Terres de Cruïlla per a parlar de les diferents composicions que acompanyen als balls en les processons. Seran els tornejants amb la seua actuació els encarregats de tancar aquestes jordanes i apropar als assistents aquest Patrimoni Immaterial de la Humanitat.

El Museu Valencià de la Festa va representar el passat cap de setmana a Algemesí i a la Festa de la Mare de Déu en la taula redona celebrada durant el Simposi Casteller, en la qual van participar la colla de castellers de Madrid i el Smithsonian Center for Folklife and Cultural Heritage de Washington, entre d’altres. Sens dubte, un ambient immillorable per a difondre el patrimoni algemesinenc i aprendre de l’experiència aliena en la gestió i preservació de les festes populars. Julio Blasco, director del Museu de la Festa, va aportar a l’encontre l’experiència d’una tradició que ha perdurat segles a Algemesí gràcies a la implicació directa del poble.

La pròxima cita en l’agenda té lloc aquest cap de setmana. Algemesí compartirà en el marc del 6é Festival de La Sénia les músiques tradicionals de la Festa de la Mare de Déu de la Salut en una ponència que presentarà el director del Museu. A més, també participaran en l’encontre altres festivitats nacionals com són La Patum de Berga, la Santa Tecla de Tarragona, la Festa a la plaça d’Amposta i els balls de mantons d’Ulldecona i de Vilanova. Una oportunitat per a aprendre, ensenyar i descobrir mitjançant la germanor entre festes i pobles. Una oportunitat que Algemesí, com a ambaixadora d’una tradició reconeguda per la Unesco com un tresor de la Humanitat, no podia desaprofitar.