El Museu de la Rajoleria es convertirà en escenari cinematogràfic per a un ‘workshop’ de curtmetratges

L’Agenda Jove de Tardor de la Regidoria de Joventut ofereix un ‘workshop’ de curtmetratges que tindrà com a escenari el Museu de la Rajoleria. Amb motiu del 18é aniversari d’aquesta instal·lació, la joventut de Paiporta està convocada a participar en aquest taller que oferirà una nova perspectiva del museu, concretament, aquella que determinen els i les joves participants en el taller.

En aquest ‘workshop’ gratuït, per al que es pot formalitzar la inscripció al Poliesportiu, les persones participants coneixeran la tècnica cinematogràfica i formaran part dels diferents equips de treball, entre els que es troben els de guió, producció, fotografia, so, art o edició. No és necessari tindre coneixements previs ni aportar cap tipus de material, més enllà de les ganes d’aprendre i divertir-se.

L’Agenda Jove de Tardor, disponible en aquest enllaç, es completa amb tallers variats i gratuïts, entre els que es troba creació de videojocs, improvisació teatral, certificat digital i aprofitament del telèfon mòbil, ball, i un curs de primers auxilis per a educadors en el temps lliure.