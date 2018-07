El Musical Merlín farà una actuació en l’ Estació del Nord el dimecres 4 de juliol a les 12 hores

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Trencadís i el Teatre Olympia han seleccionat els millors moments de l’espectacle per a representar-ho en directe, tindrà lloc dimecres que ve, a les 12.00h, en la façana principal de la Estació del Nord de València. Es tracta d’un xicotet aperitiu del musical que es podrà veure, del 18 al 29 de juliol, sobre les taules de Teatre Olympia.

Merlín, un musical de llegenda, espectacle recomanat per la Xarxa Nacional de Teatres i guardonat amb el premi a Millor Musical Infantil dels Premis del Teatre Musical, és una història amb sabor a llegenda artúrica, que gira al voltant de la figura mítica del mag Merlín.

El rei Uther mor deixant com a hereu al tron d’Anglaterra al xicotet Arturo i el mag Merlín s’encarrega d’amagar al futur rei fins que cresca i puga fer-se càrrec de la corona. La història d’amor impossible entre Arturo i Ginebra es veurà truncada per les ambicions de la despietada Bruixota Morgana. Una aposta artúrica explicada des del més pur llenguatge musical i amb tots els elements perquè l’espectador visca l’experiència com un somni inoblidable.