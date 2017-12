Nadal per a tota la família al MuVIM

Del 23 de desembre al 7 de gener el museu de la Diputació de València ha programat una ampla oferta d’activitats lúdiques i formatives per a grans i menuts

22/12/2017.Aquest Nadal el Museu Valencià de la Il·lustració i de la Modernitat (MuVIM), dependent de l’Àrea de Cultura de la Diputació de València, ha preparat una intensa programació d’activitats didàctiques per a tots els públics: des dels més menuts als més grans. Des del 23 de desembre i fins al 7 de gener, hi hauran tallers, concerts, visites guiades, espectacles infantils i un llarg etcètera d’activitats gratuïtes per a tots els públics.

La programació infantil començarà amb el taller infantil Bon Nadal Pare Tosca, on els més menuts coneixeran qui va ser aquest capellà, mitjançant visites especials i la creació de divertides manualitats. Aquest taller es realitzarà el dissabte 23, dijous 28 i divendres 29 de desembre, a les 18:00 hores, a càrrec del grup Rebombori.

A més dels tallers i per fer més agradable l’espera dels Reis, per a la segona setmana de Nadal s’han organitzat visites guiades i activitats especialment concebudes per als més menuts de la casa —de dues hores de durada— els dies 3 i 4 (dues sessions: 12:00 i 18:00 hores) i el 5 de gener (12:00 hores). És necessari efectuar reserva prèvia.

En la mostra Pioners de l’animació valenciana els xiquets i xiquetes descobriran la prehistòria del cinema de dibuixos que tant els agrada. En la Maqueta del vestíbul del museu podran veure la seua ciutat en 3D i conéixer-la millor. I amb la rèplica de la Impremta original de Gutenberg observaran, en directe, com es feien els primers llibres impresos de la història.

Per últim, el diumenge 7 de gener el grup +Percusión realitzarà un concert didàctic, Toca’m un conte, en el qual es barrejaran els contes infantils més populars amb música de percussió.

Activitats públic adult

Per al públic adult, s’han concertat diversos espectacles i visites guiades per les diferents exposicions del museu. Així, el dissabte 23, dijous 28, divendres 29, dissabte 30 i diumenge 31 de desembre, a més del diumenge 7 de gener, a les 18:00 hores, es podrà visitar la mostra Les imatges del poder. El grup es conformarà per ordre d’arribada.

Les visites guiades a la Maqueta de la València del Pare Tosca tindran lloc el 31 de desembre i el 7 de gener, a les 12:30 hores, en la Sala Alfons Roig. A més, el dissabte 30 de desembre, a les 10:00 hores, es podrà contemplar la impremta de Gutenberg en funcionament, amb les impressions, en directe, de diferents textos i documents de la cultura valenciana.

El 28 de desembre, a les 19:00 hores, el Cor de l’Eliana tornarà un any més al MuVIM per oferir un Concert de Nadal on es combinaran una encisadora selecció de peces del folklore musical valencià, amb una original posada en escena i una exquisida integració de veus i instruments.

Per a finalitzar, el dimarts 26, dimecres 27 i dissabte 30 de desembre, es podrà gaudir dels últims tallers per a adults de tast de Caves valencians. Una activitat per a la qual serà necessari efectuar reserva prèvia.