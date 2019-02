Naix un tauró gris en el Oceanogràfic

Connect on Linked in

El departament d’Oceans tira avant la primera cria de Choto, que porta 15 anys en el centre La xicoteta nounada mesura quasi mig metre i pes uns 750 grams

El Oceanogràfic compte des de finals del mes de desembre amb una nova cria de tauró gris, que va parir la primeriza Choto, un animal que porta 15 anys en el centre i fins enguany no ha aconseguit la maduresa sexual, la qual cosa suposa un èxit de la política de conservació de l’aquari i un indicatiu inequívoc del benestar de l’animal.

Les condicions en les quals viu, l’alimentació que rep i l’assistència dels seus cuidadors han sigut la fórmula adequada perquè es produïsca la gestació i part.

El departament d’Oceans ha pogut tirar avant la cria de les set placentes que va llançar la parturienta per a això l’equip de busseig d’emergència es va tirar immediatament a l’aigua amb salabres per a capturar-les amb tota cura i ficar-les en la gàbia d’aclimatació per a evitar possibles danys amb els exemplars de major grandària.

Entrenament per al control veterinari

La xicoteta es troba en aquests moments en l’àrea de Quarentena. Es tracta d’una femella, de 750 grams de pes i quasi mig metre de longitud, fins ara. Pot arribar a mesurar 2,5 metres.

En breu, la filla de Choto passarà al tanc que es troba en l’edifici Accessos.

Una dels avantatges d’haver nascut en el Oceanogràfic és que l’animal serà entrenat per a passar pels controls veterinaris sense que patisca cap mena d’estrés, ja que aprén amb estímuls positius a entrar en la llitera, que serveix per al seu control, i s’adapta a sensacions per a un possible tractament intramuscular, control de pes, etc.