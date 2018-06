Nerea López, del Club de Tir amb Arc d’Almussafes, plata en els Jocs del Mediterrani

Connect on Linked in

La jove esportista va competir al costat de les seues companyes Alicia Marín i Mónica Galisteo, ambdues madrilenyes

Ara es prepara per a la World Cup de Berlín i per al Campionat d’Europa que es disputarà a Polònia

Almussafes, a 26 de juny de 2018. Els Jocs del Mediterrani celebrats a Tarragona la setmana passada va tenir entre els seus protagonistes a una esportista almussafenya. Nerea López, que participava representant a Espanya al costat de les seues companyes Alicia Marín i Mónica Galisteo, van aconseguir la medalla de plata després d’una ajustada final contra França, que els va arrabassar per poc la victòria. López, membre del Club de Tir amb Arc d’Almussafes, es prepara ara per a participar en la tercera World Cup de la temporada, que es disputarà el 22 de juliol a Berlín, i en el Campionat d’Europa que se celebrarà en Legnica, a Polònia. La seua meta, tal com avancen des del club, és arribar als Jocs Olímpics de Tòquio. Aquesta setmana, una altra de les sòcies de l’entitat, Beatriz Polo, també participarà en una cita internacional, concretament en el Campionat d’Europa de Juniors i Cadets que se celebra en la ciutat de Patras, a Grècia.

Almussafes continua en l’elit internacional del tir amb arc. La jove Nerea López, membre del Club de Tir Amb Arc de la localitat, segueix contribuint als triomfs d’Espanya en aquesta disciplina esportiva. El cap de setmana passat del 22 al 24 de juny, López va formar part de l’equip que va representar a Espanya en els XVIII Jocs del Mediterrani celebrats a Tarragona i va aconseguir en l’esdeveniment un destacat segon lloc gràcies als excel·lents exercicis realitzats al costat de les seues companyes Alicia Marín i Mónica Galisteo.

Segons el Club de Tir amb Arc al que pertany, les espanyoles van aconseguir “una final molt igualada contra França, per la qual cosa la derrota en la final va ser per la mínima i la plata molt merescuda”. Aquest resultat, expliquen, “li donarà a Nerea la motivació necessària per a afrontar els seus pròxims compromisos”, que inclouen cites tant dins del nostre país com en l’estranger.

Les fases prèvies les havien superat amb èxit. Després de les sèries classificatòries es van enfrontar en la primera eliminatòria a l’equip de Xipre, guanyant i passant a la següent ronda, en la qual també van obtenir la victòria contra Itàlia, la qual cosa els va obrir la porta a disputar la final contra França.

El pròxim diumenge 22 de juliol Nerea López es traslladarà a Berlín, a Alemanya, per a participar en la tercera World Cup de la temporada i a la fi d’agost està previst que competisca en el Campionat d’Europa que es disputarà en la ciutat de Legnica, a Polònia, on posarà a prova el seu potencial i tenint com a meta els pròxims Jocs Olímpics de Tòquio. “Estem molt orgullosos de tenir a Almussafes una esportista d’aquest alt nivell”, destaquen els seus companys de l’entitat.

Una altra de les integrants del Club de Tir amb Arc d’Almussafes, Beatriz Polo, també s’enfrontarà en breu a un important repte internacional. Aquesta mateixa setmana disputarà el Campionat d’Europa de Juniors i Cadets en la ciutat de Patras, a Grècia, motiu pel qual des del club li desitgen molta sort i donen l’enhorabona “per l’intens treball realitzat al costat del seu entrenador, eixe esforç és el que li ha portat a classificar-se per a aquest torneig tan destacat”.