Neteja del riu Magre a l’Alcúdia

El passat dissabte un grup de 30 persones voluntàries acompanyades per Protecció Civil va participar en una neteja de residus al riu Magre al seu pas per l’Alcúdia. Aquesta activitat, organitzada per segon any consecutiu per la regidoria de Medi Ambient de l’Ajuntament de l’Alcúdia, està emmarcada dins dels actes del Dia Mundial de Medi Ambient.

Aquesta iniciativa va comptar amb la col·laboració de la Fundació Limne, amb la que el consistori ja va realitzar la plantació de plantes de bosc de ribera al Magre el passat Dia de l’Arbre junt amb l’associació “Libera, natura sense fem”.

Els residus trobats es van col·locar en bosses de color groc, blau, verd i negre en funció del seu reciclatge. A més es trobaren distints i variats residus no classificables.

L’activitat tenia una doble finalitat, d’una banda gaudir del paisatge natural, pròxim a l’Alcúdia i amb importants valors ambientals, i per altra, la d’actuar com a voluntariat netejant les deixalles que es trobaven al llarg de la senda que recorre aquest paratge al llarg de la població.