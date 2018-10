Neus Garrigues . Secretaria General PSPV-PSOE I alcaldessa de la Pobla Llarga .

Connect on Linked in

En el Departament de Salud de la Ribera no hi ha hagut mai un circuit ni procediment ràpid de detecció de cap càncer, tampoc el de mama. La cosa no és tan senzilla com malintencionadament ha tornat a penjar en el Facebook la vicesecretaria regional del PP, Elena Bastidas tornant a declarar que s’ha eliminat un suposat circuit de detecció del càncer de mama. No és la primera vegada que la política Alzirenya es despenja en declaracions alarmistes sense cap fonament utilitzant un tema tan sensible com és el càncer de la mama.

La Secretaria General del PSPV de la Comarca de la Ribera Alta, Neus Garrigues, ha declarat que en temes sanitaris de la Ribera, la senyoreta Bastidas entropessa sempre en la mateixa pedra, la ignorància, ja que recentment també va fer unes manifestacions respecte d’una matrona del Departament Sanitari en les que no va eixir ben parada degut a la seua torpessa .

Sense rubor i amb clara intencionalitat d’alarmisme social, Bastidas continua sembrant malany en la comarca que la veure nàixer i a les xarxes socials. Per a la seua informació dir-li que ara, després de la reversió al sistema públic, el Departament de la Ribera s’ha inclòs dins dels circuits, abans inexistents, de la detecció del càncer de mama al mateix nivell que la resta dels hospitals de la Comunitat. Uns circuits amb plenes garanties, qualitat assistencial, i amb la participació de tots els professionals que intervenen en la detecció d’esta greu malaltia d’origen tumoral.

Neus Garrigues ha manifestat que, lluny d’entendre i fer-se càrrec d’ una situació que pateixen les dones de la nostra comarca, Bastidas s’aprofita del seu càrrec per a ficar fum i inquietud en les dones riberenques i desprestigiar de passada la sanitat pública.

La complexitat de la detecció del càncer de mama on intervenen distints professionals com radiòlegs, analistes i patòlegs entre altres per a completar l’estudi, ara es dona amb un diagnòstic definitiu que es facilitat a la pacient pel metge responsable del seguiment del procés. Açò ho deuria saber la diputada Bastidas i no dedicar-se a fer política amb la salut i el patiment de ningú.