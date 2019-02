Ni un pas enrere en la defensa de la igualtat i contra la violència masclista

Connect on Linked in

L’Alcúdia aprova una moció que rebutja els atacs dels sectors ultres contra les polítiques a favor de la igualtat entre homes i dones, i contra la violència de gènere.

L’Ajuntament de l’Alcúdia va aprovar en el darrer plenari, per unanimitat, una moció de Compromís per l’Alcúdia en la qual es rebutgen els atacs, que des de determinats sectors ultres, s’està fent contra les polítiques a favor de la igualtat entre homes i dones i contra la violència de gènere, així com es rebutja de manera explícita qualsevol posicionament polític que plantege la supressió o disminució de les mesures de protecció de les dones o de polítiques d’igualtat.

Al mateix temps l’Ajuntament de l’Alcúdia reafirma el seu compromís de fer de la prevenció contra les violències masclistes i la desigualtat una política prioritària i transversal, que impregne totes les polítiques desenvolupades a través de les seues regidories. Reiterant, igualment, el compromís de facilitar, tota mena de campanyes dirigides a la prevenció, orientació i conscienciació de les desigualtats entre dones i homes i de la violència masclista.

La moció aprovada diu que 2018 ha suposat una meravellosa eclosió el moviment en defensa dels drets de les dones i en contra de la violència masclista. El feminisme ha donat un indubtable pas avant. El feminisme, que significa la lluita per la igualtat de drets entre les dones i els homes i que s’emmarca dins de la lluita de la humanitat per una societat millor i més igualitària, on l’equitat i la justícia estiguen presents en cada racó de la nostra vida.

Malgrat aquest avanç, que s’ha traslladat a les nostres institucions, com demostren el Pacte Valencià Contra la Violència de Gènere i Masclista així com del Pacte Estatal Contra la Violència de Gènere i Masclista, en els últims dies sectors ultres han trencat la unanimitat existent en la societat i les institucions, desqualificant el moviment feminista i plantejant un retrocés històric en la lluita per la igualtat i la lluita contra la violència masclista.

Aquests sectors qüestionen l’existència d’una violència de gènere i proposen la derogació de les polítiques de protecció a les dones així com dels Pactes Contra la Violència de Gènere i Masclista que tant en l’àmbit estatal com autonòmic havien sigut aprovats unànimement.

Per això l’Ajuntament renova, per mitjà d’aquesta moció, l’adhesió al “Pacte Valencià contra la Violència de Gènere”, nascut per donar solució al conflicte polític i social que suposa en l’actualitat el terrorisme masclista així com al “Pacte Estatal contra la Violència de Gènere”, demanant el desenvolupament, amb la suficient dotació pressupostària dels dos pacte.

Igualment es recorda a totes les dones assassinades per violència de gènere i s’expressa el rebuig a totes les manifestacions d’aquesta violència així com es manifesta el compromís amb les víctimes i es declara tolerància zero amb els maltractadors. Finalment la moció aprovada reitera la petició perquè el govern espanyol inicie els tràmits per aprovar una llei d’equiparació efectiva salarial entre homes i dones.