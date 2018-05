“Nino Bravo. In Memoriam” triomfa a Alzira

Connect on Linked in

Alzira, 22 de maig de 2018.- El passat 12 de maig, el Gran Teatre va acollir “Nino Bravo. In Memoriam” amb un gran èxit d’assistència de públic. Es va vendre tot l’aforament, les 850 localitats disponibles del recinte. A més, va servir també per a commemorar el 50 aniversari de la Societat Musical d’Alzira que va posar música a este espectacle amb la direcció de Ramón García Soler.

La regidora de Cultura, Aida Ginestar, ha destacat: “L’espectacle musical de Nino Bravo va ser tot un èxit, es van esgotar totes les entrades i la gent que va assistir va disfrutar al màxim recordant les mítiques cançons d’este gran artista valencià. Dóna gust programar espectacles i que tinguen tan bona acollida. Intentem posar a l’abast de la ciutadania una diversitat d’espectacles culturals, que arriben a un major nombre de gent i adreçats a tot tipus d’edats”.

“Nino Bravo. In Memoriam” repassa la trajectòria personal i professional del mític cantant Nino Bravo. Està acompanyat musicalment per la Societat Musical d’Alzira i interpretat per les veus de Felipe Garpe, Sheila Garcia i Ramón Luis, de l’empresa Garpe Música eventos y producciones SL. Una empresa que realitza concerts amb Bandes Simfòniques amb espectacles com “Recordando a Nino Bravo”, “Nino Bravo. In Memoriam”, “Eterno Bolero”, “Corazón Ranchero”, “México Lindo” i “Cada cançó un record”, una gran trajectòria liderada pel seu creador, l’alzireny Felipe Garpe.

El tribut oficial a Nino Bravo ens trasllada als anys 70 amb temes musicals que són part de la vida d’una generació i que han perdurat al llarg del temps. Cartas Amarillas, Un beso y una flor, América, Noelia… el millor repertori de cançons que el valencià va convertir en irrepetibles.