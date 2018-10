Nit de terror en l’Espai Jove d’Alfafar

Connect on Linked in

El “Internado Brotherhood” arriba dimecres que ve 31 d’octubre a l’Espai Jove d’Alfafar en forma de Túnel del Terror organitzat amb la col·laboració d’un grup de jóvens. Es busquen experts que contribuïsquen a desvelar els misteris de “Brotherhood” en dos passes del passatge, un per a tots els públics de 19:30 a 21:30 i un altre per a jóvens de 12 a 30 anys de 22:30 a 01:30

L’Ajuntament d’Alfafar, a través de l’àrea de Joventut i després de l’èxit de participació en el passatge terrorífic de l’any anterior, se suma a la celebració d’Halloween dimecres que ve 31 d’octubre amb un nou Túnel del Terror organitzat amb la col·laboració d’un grup de jóvens. A partir de les 19:30 hores, donarà començament en l’Espai Jove la vesprada de terror amb el primer passe per a tots els públics del túnel la temàtica i ambientació este dels quals any serà “El misteri de l’Internat Brotherhood”. Així, el passatge inclourà les diverses parts de l’internat i precisarà de valents experts que desvelen els misteris sobrenaturals que conté.

A més de disfrutar amb l’ambientació i amb el joc de resoldre els enigmes entorn al “Internado Brotherhood” que s’ha preparat des de l’Espai Jove, l’activitat, que s’allargarà fins a les 21:30 h., comptarà amb la presència d’un pintacaras per a totes i tots els jóvens que vullguen maquillar-se de la manera més terrorífica. Posteriorment, entre les 22:30 i la 01:30 tindrà lloc el segon passe del Túnel de Terror, esta vegada només per a jóvens d’entre 12 i 30 anys. D’esta manera, l’Espai Jove de l’Ajuntament d’Alfafar posa a disposició un espai d’oci per a tots aquells que vullguen disfrutar de la nit més terrorífica de l’any amb activitats per a tota la família.