Un nodrit grup de corredors de Burjarunners, en la Mitja Marató de València

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Era una carrera important i única. No podia faltar el club. No podien faltar els seus corredors i corredores que, setmana després de setmana, entrenen dur per a arribar a aconseguir les seues diferents metes esportives. I, allí van estar: en el Campionat del Món Intervé Marató València 2018.

Un nodrit grup de *Burjarunners van tenir l’oportunitat de participar en tan important esdeveniment esportiu en el qual els seus resultats van ser molt bons i, a més, van comptar amb els ànims d’una ciutat, València, bolcada amb la prova esportiva.

A poc a poc, la presència de *Burjarunners és cada vegada major en totes i cadascuna de les competicions esportives que es programen de llarg a llarg de la geografia espanyola. Burjarunners segueix sumant.