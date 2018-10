Un nombrós grup de veïns de Tous visita El Prado per veure el quadre de Bartolomé Bermejo sobre Sant Miquel

Connect on Linked in

Un nombrós grup de veïns i veïnes de Tous va visitar aquest passat cap de setmana Madrid per presenciar “in situ” el quadre de Bartolomé Bermejo sobre Sant Miguel. La delegació, encapçalada per l’alcalde, Cristóbal García, i diversos regidors, es va desplaçar fins a la capital d’Espanya donada la presència allí de l’important quadre que actualment és propietat de la National Gallery de

Londres. Bartolomé Bermejo va ser una de les personalitats més fascinants del panorama artístic de la segona meitat del segle XV i l’exposició s’ha organitzat amb la col·laboració de la Comunitat de Madrid i el suport de la Fundació Banc Sabadell. Reuneix per primera vegada la major part de les seves obres conservades, repartides per museus i col·leccions d’Espanya, Europa i els Estats Units com “Sant Miguel triomfant sobre el dimoni amb Antoni Joan de Tous”, procedent de la National Gallery de Londres o “Pietat Desplà “de la Catedral de Barcelona, ​​entre altres.

El quadre Sant Miguel de Tous (1.88 x 0.81 metres) de l’artista cordovès Bartolomé Bermejo és una taula que molt probablement constituiria la part central del retaule de l’altar major de la primitiva església de Tous. L’obra es va contractar a València l’any 1.468 pel Senyor de Tous, Antonio Juan, que apareix en actitud orant a la part inferior esquerra del quadre. En aquella primitiva església de Tous va estar l’obra des que l’artista la va concloure (cap a 1.480) fins que a finals del segle XVIII es va construir el nou temple, on va ser reubicada i va romandre durant gairebé 100 anys.

A finals del segle XIX va ser venuda pel capellà de la parròquia al marxant alemany d’obres d’art Charles Dowdeswell per obtenir fons amb què adquirir uns candelers i una creu per a les processons i enterraments. En 1.904 l’obra va ser adquirida per l’anglès Sir Julius Werneher en la casa-palau de Londres va romandre fins a l’estiu de 1995 en poder dels hereus de Sir Julius. L’agost de l’esmentat any, potser apressats per necessitats de liquiditat monetària, els hereus van decidir subhastar-la, però les lleis britàniques, molt proteccionistes pel que fa a conservació del patrimoni cultural es refereix, permeten als museus britànics cobrir les quantitats de sortida de les obres a subhastar i adquirir-les. Així, La National Gallery es va fer amb aquest fenomenal quadre per al seu museu de Londres, on pot ser admirat en l’actualitat.