Nomdedéu destaca que la Comunitat lidera ‘la destrucció de l’atur i la creació d’ocupació

El secretari autonòmic d’Ocupació, Enric Nomdedéu, ha destacat que la Comunitat ha liderat “la destrucció de l’atur i la creació d’ocupació” durant el mes d’octubre.

Nomdedéu ha valorat així les dades d’atur registrat el mes d’octubre fetes públiques pel Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social, segons les quals l’atur a la Comunitat Valenciana ha baixat en 2.902 persones, una reducció del 0,77%, amb el que el nombre total de persones aturades se situa en 372.093.

Així mateix, el responsable d’Ocupació ha valorat el fet que la Comunitat Valenciana siga “l’autonomia on més s’han incrementat les afiliacions a la seguretat social”. Així, ha detallat que, aquest mes, el total d’afiliacions a la Seguretat Social ha aconseguit la xifra d’1.876.060 afiliacions, amb 40.099 afiliats més que el mes anterior, més del triple que en la resta d’Espanya. A més, el nombre de contractacions registrades a la Comunitat és la més

alta de la sèrie històrica.

“Es tracta -ha expressat Nomdedéu- de bones notícies que confirmen la fortalesa de la nostra economia i la recuperació del mercat de treball a nivells previs a la crisi econòmica”.

No obstant açò, el director del Servei Valencià d’Ocupació (Labora) ha fet una crida a la prudència ja que, com ha reconegut, queda encara molt per fer. En aquest sentit, ha recordat que el Consell “ha apostat per una refundació del Servei Valencià d’Ocupació, ara Labora, i ha confirmat que l’aposta per les polítiques d’ocupació serà clara en els pròxims pressupostos de la Generalitat”.

Per sectors d’activitat, l’atur descendeix en tots sectors excepte en el de serveis que puja lleugerament. Així, l’atur ha baixat en l’agricultura (-4,34%), en la construcció (-3,43%), en la indústria (-1,99%) i en el col·lectiu sense ocupació anterior (-1,54%) i augmenta lleugerament en els serveis (0,04).

Per grups d’edat, l’atur disminueix en tots els trams, entre 25-44 anys (-0,86%), en els majors de 45 anys (-0,74%) i en els menors de 25 anys (-0,54%).