Nomdedéu destaca que la Comunitat és la tercera autonomia on més s’ha reduït la desocupació aquest trimestre

El secretari autonòmic d’Ocupació, Enric Nomdedéu, ha destacat que la Comunitat és la tercera autonomia on més s’ha reduït la desocupació aquest trimestre.

Nomdedéu, que ha valorat les dades de l’Enquesta de Població Activa fets públics aquest dijous per l’Institut Nacional d’Estadística, ha ressaltat que aquestes xifres “confirmen la sòlida recuperació del mercat de treball a la nostra Comunitat”.

Així, ha detallat que 8.500 persones han abandonat l’atur i s’han creat 8.000 nous llocs de treball, la taxa d’ocupació ha augmentat en 0,2 punts i la taxa de desocupació ha baixat en 0,3 punts fins al 15,3%. Així mateix, ha destacat el fet que un total de 13.400 famílies han deixat de tindre tots els seus membres en situació de desocupació.

No obstant això, el responsable d’Ocupació ha reconegut que les dades “continuen corroborant l’existència d’una important bretxa de gènere en el mercat laboral valencià, ja que la reducció de la desocupació s’ha produït en la seua totalitat entre els homes”.

Per aquest motiu, Enric Nomdedéu ha avançat que, des de Labora, “estem impulsant un ambiciós procés de modernització del Servei Valencià d’Ocupació i continuarem impulsant polítiques per a recolzar els grups de població amb més dificultats”.

Així, ha informat que una delegació de Labora es troba a Trento, Itàlia, compartint amb els companys de l’Agenzia del Lavoro experiències innovadores per a incentivar l’ocupabilitat de les dones.

Labora està desenvolupant una sèrie d’actuacions específiques per a incentivar la contractació, la creació d’ocupació i el manteniment dels llocs de treball de les dones. Com a novetat, enguany el Servei Valencià d’Ocupació ha creat subvencions perquè les treballadores autònomes embarassades o en tràmit d’adopció puguen contractar a alguna persona per al seu permís per maternitat. Entre altres mesures, Labora presta un servei d’atenció especialitzada a víctimes de violència de gènere que busquen ocupació.

Xifres

La taxa de desocupació de la Comunitat se situa en el tercer trimestre de 2018 en el 15,3% de la població activa, 2,2 punts menys que fa un any i 0,3 punts menys que el trimestre anterior. La d’homes és del 13,5%, 0,6 punts menys que el trimestre anterior, i la de dones és del 17,4%, i no ha experimentat variació respecte al trimestre anterior.