Nomenament Fallera Major 2019 a Carlet

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Lara Ocheda Pla ha estat nomenada este matí Fallera Major de Carlet per a les falles del 2019, succeint així a la Fallera Major 2018 Teresa Ortiz. La fallera major electa 2019 és fallera de la comissió País Valencià i tot i la seua joventut, té a les seues esquenes una llarga trajectòria, ha sigut Fallera Major de la seua comissió en 2017 i 2007, a més de ser fallera major infantil de la seua comissió quan era ben menuda. L’acte de nomenament ha tingut lloc este matí al saló de plens de l’Ajuntament de Carlet, on ha estat acompanyada per la seua família, les comissions carletines, la junta local fallera i la corporació municipal.