Només la nefasta gestió després de només 8 mesos en l’Hospital La Ribera provoca el desviament de pacients a la privada

SanitatSolsUna critica que “els que diuen defensar el públic són els que ara lucran a la privada” i al·ludeix a les dades fetes públi- cos avui per Sanitat, que reconeix 31 dies més d’espera quirúrgi- ca en només tres mesos. “Hi ha 12.915 persones que esperen més de tres mesos a ser intervingudes”

L’associació SanitatSolsUna, que defien- de la qualitat i l’excel·lència en la Sanitat, independentment del model de gestió, ha denunciat avui que “només la nefasta gestió després de només vuit em- ses en La Ribera ha provocat el desviament de pacients a la privada”.

La notícia publicada avui pel digital València Plaza (“La Ribera recorre a una clínica privada per a reduir la llista d’espera en ecografias”) ha sigut, asseguren, “un aperitiu del gran escàndol d’avui: Sanitat reconeix 31 dies més d’espera quirúrgica en només tres mesos”. “Ni autoconcierto, ni pla de xoc, ni pagar més als metges per operar a les vesprades ni gens de gens”, asseguren des de l’associació. “Ací hi ha un problema de gestió, no hi ha un rumb clar i les decisions es prenen sense valorar les conseqüències, que són les que patim els pacients i els professionals de la Sanitat”.

Per al president de SanitatSolsUna, Carlos Rodrigo, “els que deien defen- der la Sanitat pública, són els primers que desvien pacients a clíniques pri- vadas tan sols vuit mesos després d’assumir la gestió del departament de salut de la Ribera”. “S’han carregat el servei de Rajos de l’Hospital de Alzi- ra, que era un dels pocs internalizados que tenia la Comunitat València- na, referent per la seua qualitat i per les seues reduïdes llistes d’espera, la qual cosa per- mitía que els pacients de la Ribera fóra atesos ràpidament i els de altres departaments de salut es desplaçaren fins a Alzira per a fer-se prue- bas de Radiologia”, ha explicat Rodrigo, qui ha ressaltat que “si aqueix és el model que estan defensant per a la reversion del concert de ressonàncies, resulta que a Alzira opten pel contrari, la qual cosa sembla el món a l’inrevés”.

Carlos Rodrigo ha recordat, a més, que fa amb prou faenes uns dies vam conèixer per una altra notícia, publicada en El Mundo, que els tècnics de rajos de la Ribe- ra estan valorant denunciar a la Conselleria de Sanitat per permetre que els celadores facen radiografies “en un intent desesperat per agilitar les prue- bas, que estan gestionant de manera molt deficient”.

Per a l’associació que defensa l’excel·lència en l’atenció sanitària, “al·legar una llista d’espera heretada, que a més no és real, per a

justificar el desviament a clíniques privades, no fa mes que evidenciar la incapacitat de la Conselle- ria de Sanitat com a gestors d’un servei públic, que abans que arriba- ran es prestava amb molta més eficiència i eficàcia que en l’actualitat”. Rodrigo ha recordat que “amb la gestió de l’anterior concessionària, com succeeix en la resta de concessions sanitàries, els becs que sorgeixen amb les lis- tas d’espera es resolen obrint agendes (citant a qualsevol hora del dia o de la nit) o pagant extres als professionals, perquè la gestió privada té aqueix marge que l’administració no té, però mai amb derivació a clíniques privades que suposen més cost per al ciutadà i més incomodi- doneu”.

Tot açò, a més, en el context de les dades de les llistes d’espera que ha fet públiques avui la Conselleria de Sanitat. Des de SanitatSolsUna es recuer- dóna que la pròpia Conselleria reconeix 31 dies més d’espera quirúrgica en només tres mesos. “Hi ha 12.915 persones que esperen més de tres mesos a ser intervingudes, la qual cosa demostra que en La Ribera, per desgràcia, s’està si- guiendo el deixant del desastre que han marcat la resta d’hospitals de la Comunitat Valenciana en l’actualitat”.