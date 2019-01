Nou belugues participen en el primer estudi del món que avalua la seua tolerància al canvi climàtic

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

La Fundació Oceanogràfic lidera la investigació en col·laboració amb científics d’Estats Units i Canadà.

L’Àrtic s’està calfant entre dos i tres vegades més ràpid que la mitjana del planeta pel canvi climàtic. Les conseqüències les pateixen, entre altres moltes espècies, les belugues, de les quals ja hi ha evidències de que estarien bussejant més aviat i a més profunditat per a menjar.

Per a conéixer si aquests cetacis podran adaptar-se hi ha que estudiar en detall la seua fisiologia, una cosa molt difícil en el medi natural. Investigadors de la Fundació Oceanogràfic, a València, lideren un treball internacional que mesura per primera vegada la capacitat respiratòria de les belugues, gràcies a la participació voluntària de nou d’aquests animals en tres centres oceanogràfics a València, Estats units i Canadà.

Segons ha informat Andreas Fahlman, investigador de la Fundació Oceanogràfic, és la primera vegada que es disposa d’informació detallada sobre la respiració de les belugues. A més, l’estudi permetrà detectar quant els animals estan sotmesos a condicions d’estrés o malalts.

Per altra banda, segons ha destacat Fahlman, aquesta informació es esencial per tal d’esbrinar si les belugues poden invertir més energia en buscar menjar en un context de canvi climàtic.