El nou Consell de la Infància celebra el seu primer ple

El Consell de la Infància es va crear en 2015 i els seus representants es renoven cada 2 anys. Els nous membres continuen la tasca dels seus antecessors amb l’objectiu de fer un Picassent millor.

El saló de plens ha acollit el Ple del Consell de la Infància en el que 18 xiquets i xiquetes elegits democràticament a les seues respectives escoles han mostrat les seues inquietuds i observacions sobre tot allò que es podria millorar al municipi i, al mateix temps, han fet diverses propostes per tal de dotar de majors serveis a la població.

L’alcaldessa, Conxa Garcia, els ha donat la benvinguda assenyalant que “Hui comença per a vosaltres una experiència molt enriquidora perquè amb les vostres preguntes i els vostres suggeriments aneu a aconseguir que entre tots i totes transformem el nostre poble per a fer-lo millor”.

Daniel A., Natalia, Paula, Aitana, Alba, Claudia, Stefano, Javier, Laura, Daniel S., Nerea, Jorge, Vicent, Arantxa, Guillem, Ana i Tania només porten setmanes com a nous membres del Consell de la Infància però al ple d’este mes de juny han deixat ben patent que han entrat amb força i ganes de treballar. Les seues veus han posat damunt la taula més de 20 preguntes dirigides a l’alcaldessa, la majoria relacionades amb els parcs, els espais al Poliesportiu, la creació de carrils-bici, senyalitzacions vials o la instal·lació de contenidors de reciclatge a les urbanitzacions. Entre elles, cal destacar la reivindicació d’uns semàfors de peatons més igualitaris, amb la presència de figures de dones o inclús de xiquets i xiquetes agafats de la mà. Així com augmentar el nombre de pasos de peatons a les zones del Poliesportiu i la Casa de Cultura perquè són zones molt transitades.

Tot i els nervis inicials, els xiquets i les xiquetes s’han mostrat molt il·lusionats amb la seua tasca, així, per exemple, per a Arantxa Capella ha sigut “una experiència molt divertida el fet de parlar amb l’alcaldessa per fer millores en el poble”. Així mateix, per a Aitana Torres el fet d’estar en el Consell “és una gran responsabilitat perquè és un lloc on portar les nostres idees per millorar el nostre municipi”.

La regidora d’Infància, Empar Campos, en finalitzar el Ple s’ha mostrat molt satisfeta del nou Consell i ha volgut destacar la importància del mateix, ja que segons ha manifestat, “Les persones adultes no vegem les coses igual que els xiquets i les xiquetes i els polítics, que tenim la responsabilitat de governar, volem que ens diguen com veuen el poble des dels seus ulls.” Així mateix, la xiqueta, Alba Escribano, qui ha sigut reelegida per formar part del Consell, ha agraït a l’alcaldessa i a l’equip de govern el fet d’haver portat a terme moltes de les propostes de l’anterior Consell de la Infància.

El Ple del Consell de la Infància se celebra dues vegades a l’any, una en el mes de juny i altra en desembre, però mensualment té lloc una reunió de treball en la qual els seus membres junt amb la regidora d’Infància i la tècnica de l’àrea estudien la creació de noves propostes i fan un seguiment de les ja fetes.