Nou conveni amb la Comunitat de Regantes per al manteniment de l’entorn rural d’Alfafar

Connect on Linked in

La Comunitat de Regantes, que rebrà de l’Ajuntament d’Alfafar una quantitat anual de 9.000 €, es compromet a realitzar les labors d’esbrosse i manteniment dels diferents camins rurals d’Alfafar.

Amb aquest acord, l’Ajuntament i la Comunitat de Regantes incrementen la seua vinculació per a una major eficiència en l’adequació dels camins rurals.

L’Ajuntament d’Alfafar i la Comunitat de Regantes del Canal de Reg del Riu Turia han signat un conveni de col·laboració per a coordinar les tasques d’esbrosse, adequació i manteniment dels camins rurals d’Alfafar, camins pels quals transcorre la xarxa de sèquies pertanyent a la Comunitat de Regantes.

Amb aquest acord, la Comunitat de Regantes, que s’encarrega del manteniment i esbrosse de les cotes, caixers, motas i talusos de les sèquies quan els camps per al cultiu d’arròs no estan inundats, realitzarà també les tasques d’adequació, neteja i rehabilitació dels més de 20.000 metres que ocupen els camins rurals del terme municipal d’Alfafar.

Com estableix el conveni de col·laboració signat, els treballs a realitzar per la Comunitat de Regantes es duran a terme en un mínim de tres actuacions anuals i consistiran en el pas d’una desbrozadora de fulles acoblada en un tractor agrícola per a deixar els marges dels dotze camins lliures i nets de pedres, plàstics i ferro. D’aquesta forma se cerca millorar les condicions en els treballs agrícoles que es realitzen en les més de 700 hectàrees situades en el Parc Natural de l’Albufera i pertanyents al municipi d’Alfafar.

L’Ajuntament d’Alfafar es reunirà com a mínim una vegada a l’any amb la Comunitat de Regantes per a verificar les tasques realitzades i per a coordinar les actuacions de reparació i manteniment pertinents. Amb aquest conveni de col·laboració, l’Ajuntament confirma la importància de la conservació i reparació de les zones i cominos de l’entorn rural d’Alfafar tant per al seu ús de les agricultors i famílies que viuen del cultiu com de tots les i els veïns de la localitat.