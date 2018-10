Nou equipament informàtic per al Centre Jove

Print This Post

El departament de joventut de l’ajuntament de Paiporta ha adquirit equipament en tecnologia de la informació i la comunicació mitjançat una ajuda de l’Institut Valencià de la Joventut (IVAJ). Aquest material informàtic consisteix en tres ordinadors portàtils, quatre tauletes tàctils i un projector, i s’instal·larà en el futur Centre Jove amb l’objectiu d’atendre les necessitats informatives dels joves, facilitar l’accés a les noves tecnologies i oferir recursos de préstec a les entitats juvenils.

No obstant això, aquest material s’utilitzarà també en les activitats formatives i d’oci educatiu programades per part de la regidoria de joventut, sent les primeres les que conformen l’Agenda Jove de Tardor 2018.

D’altra banda, l’IVAJ ha concedit també 4364.56 euros per finançar les activitats de l’Agenda Jove d’Estiu.