Nou mobiliari urbà per al cementeri d’Almussafes

El calendari d’intervencions de les últimes dos setmanes ha inclòs, així mateix, la neteja integral dels carrers Castell i Major

La brigada d’obres municipal ha instal·lat cobertes metàl·liques de fixació en els contenidors de residus sòlids

Durant les últimes dos setmanes, la brigada municipal de l’Ajuntament d’Almussafes i els equips dels plans d’ocupació en actiu han executat un ampli calendari d’intervencions tendents a reforçar la neteja i el manteniment general de la localitat.

Entre les actuacions registrades, destaca la renovació de la totalitat del mobiliari urbà del recinte interior del cementeri municipal, donant continuïtat així al projecte global que es va iniciar el passat any 2017, en el que els treballs es van centrar en la part exterior de la instal·lació. En concret, l’executiu local hi ha invertit 10.000 euros per a l’adquisició d’una vintena d’originals bancs de resina, que ja es troben instal·lats en el cementeri.

Per la seua banda, la neteja integral amb aigua a pressió s’ha dut a terme en les vies públiques Castell i Major, este últim carrer fins a l’encreuament “Els Quatre Cantons”, així com en les illes de contenidors soterrats.

Els equips responsables de la neteja i el manteniment també han escomés diferents labors de reparació de trapes i voreres, de la senyalització vertical i obres menors en el Centre de Salut i en altres edificis públics.

El desbrossament del Parc Rural Municipal, la instal·lació de noves cobertes metàl·liques per a la fixació dels contenidors del nucli urbà i dels polígons industrials i les millores en els aparcaments públics municipals deteriorats després dels forts temporals de pluges s’han sumat al paquet d’actuacions executades.

L’eliminació de la brutícia general en parcs i jardins del nucli urbà i en zones localitzades pel propi consistori o per comunicació directa dels veïns, així com intervencions per al manteniment dels espais públics nets i segurs són accions que es repetixen setmanalment.