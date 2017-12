El nou Museu Faller d’Alzira estarà ubicat al carrer Santa Llúcia

Alzira, 27 de desembre de 2017 – Des de fa uns mesos, estan efectuant-se les obres de condicionament del local destinat al Museu Faller. Unes obres que renoven tant l’interior com l’exterior de les instal•lacions a les quals s’han inclòs l’aire condicionat i la nova il•luminació, que donaran una nova imatge, i que albergarà els ninots i elements més significatius de la història de les falles de la nostra ciutat. Tot això amb una inversió de 40.000 euros.

El regidor de Gestió Urbanística, Fernando Pascual, ha fet un seguiment a estes obres, junt amb l’equip tècnic del departament responsable, per tal que es complisquen els terminis establerts i amb els acabats acordats.

Recordem que fins al passat estiu compartien lloc les oficines de Junta Local Fallera i el Museu, quasi sense espai. Aleshores, les oficines de JLF han passat a l’edifici de La Parrilla, per la qual cosa, el local situat al carrer Santa Llúcia serà exclusivament destinat al Museu Faller.

Segons assegura la vicealcaldessa i regidora de Festes, Isabel Aguilar, “és responsabilitat d’este ajuntament complir amb un dels objectius marcats per a l’actual legislatura, i no és un altra que oferir a la ciutat d’Alzira un Museu Faller en condicions. Un local que tinga la capacitat i la qualitat per a poder albergar la història del món faller d’Alzira i que veïns i veïnes, visitants i turistes puguen admirar les joies falleres de la nostra ciutat. Estem satisfets de com han anat les obres i en poc de temps podrem disfrutar d’este nou Museu Faller.”