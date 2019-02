Nou parc infantil al Passeig de l’Estació de Sueca

Connect on Linked in

L’Ajuntament de Sueca ha anunciat la pròxima renovació del parc infantil del Passeig de l’Estació, una de les instal·lacions de joc i oci que registra una major afluència i ús en la ciutat per la seua localització, enmig de l’emblemàtic conjunt arbori monumental, i per la proximitat també a un centre educatiu. Amb motiu dels treballs de remodelació, el parc romandrà tancat des del pròxim dilluns, 18 de febrer, i al llarg de les tres pròximes setmanes.

L’actuació consistirà en la reparació de la superfície i la substitució de la lloseta de cautxú del paviment de seguretat i la posterior instal·lació del nou muntatge que estarà inspirat en la vida a la selva. El nou espai recreatiu comptarà amb un engrunsador per a xiquets i nadons, un balancí de quatre places, un tobogan gran, dos molls gronxadors i altres jocs ancorats al terra. El muntatge constarà de tres complexos temàtics diferents al voltant de les figures d’un goril·la, un tren miner i un bosc.

La regidora titular del departament de Parcs i Jardins, Pilar Moncho, ha explicat que el consistori guardarà tots els elements del muntatge actual que es troben en bon estat de conservació per al seu reaprofitament, per ampliar o completar altres instal·lacions o substituir elements que tinguen un deteriorament considerat. “L’Ajuntament de Sueca s’esforça per mantenir els parcs en condicions òptimes perquè les xiquetes i xiquets els gaudeixen, que siguen atractius per a ells, còmodes i, sobretot, segurs. Som conscients que l’actuació en estes infraestructures ha de ser contínua, perquè són espais que s’utilitzen a diari per molta gent” ha remarcat Moncho.

L’actuació de reforma d’este parc de més de 308 m2, està pressupostada amb 48.266,90€ que es finançaran íntegrament amb fons municipals.

Renovació de parcs infantils a través de la participació ciutadana

La renovació d’este parc precedirà a altres dos actuacions, que van ser prioritzades per les veïnes i veïns en el darrer procés de participació ciutadana. Així, el consistori ha avançat que pròximament s’emprendran també els treballs de renovació dels parcs dels Jardins del Sequial i la placeta del Convent, en ser efectiu el pressupost municipal de 2019, que es va aprovar el passat mes de gener en sessió extraordinària.

