Nou pas de vianants. Giorgeta-Jesús

Connect on Linked in

Nou pas de vianants en l’avinguda de Giorgeta amb Jesús.

S’ha obert als vianants el nou pas de l’avinguda de Giorgeta amb el carrer de Jesús, que permet una millora de la mobilitat dels vianants per no haver de desplaçar-se 120 metres sentit cap al pas elevat per a creuar l’avinguda o realitzar fins a tres encreuaments de calçada per arribar al mateix punt.

Esta actuació forma part del projecte de millora d’accessibilitat dels vianants del Servici d’Obres de Infraestructures de l’Àrea de Desenvolupament Urbà i en coordinació amb el servici de Mobilitat Sostenible pel que fa a la semaforització.