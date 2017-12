Nou portal DECIDIM la Pobla Llarga

Des de hui es pot visitar el nou portal de l’Ajuntament de la Pobla Llarga dedicat en exclusiva a la participació directa de les veïnes i veïns en els pressupostos municipals

13 de desembre de 2017: Per al proper pressupost del 2018 el Govern Socialista ha proposat 50.000 € per a un projecte nascut i votat pels veïns i veïnes. Per poder fer-ho possible s’ha presentat un nou portal web http://consulta.lapoblallarga.es/ca on des de hui ja es possible veure el calendari de tot el procediment DECIDIM la Pobla Llarga.

Una novetat més hi ha a la web municipal lapoblallarga.es. És l’apartat dedicat a la transparència http://www.lapoblallarga.es/va/page/portal-transparencia on tots els veïns poden en 6 apartats distints veure tota la informació de l’Ajuntament.