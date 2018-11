Nou rugit de motors a Almussafes

Connect on Linked in

La Falla Primitiva va celebrar ahir diumenge 11 de novembre la XII Motor Show, en la que van participar centenars de motoristes

Almussafes va vibrar durant la jornada d’ahir diumenge 11 de novembre amb la celebració de la XII Motor Show organitzada per la Falla Primitiva de la localitat. Més de 300 motoristes inscrits i centenars de veïns, veïnes i visitants es van deixar veure per la Ronda Antoni Ludenya i Pista Polivalent per a disfrutar del soroll dels motors i de la bellesa dels vehicles antics exhibits.

Ambiete festiu i amb el motor com a protagonista el que es va viure ahir diumenge a Almussafes. Des de primera hora del matí, es van oferir un esmorzar, música en directe i sortejos, així com un recorregut per la localitat en què van participar totes les motocicletes congregades en la trobada, la dotzena edició del Motor Show, organitzat per la Falla Primitiva.

A més, es va realitzar una exhibició de vehicles clàssics en la Pista Polivalent i es van instal·lar estands, en els que les persones assistents van poder adquirir productes relacionats amb el món del motor.

Centenars d’almussafenses, entre ells els regidors de Festes i Sanitat, Andrés López i Faustino Manzano, no van voler perdre’s l’oportunitat de disfrutar d’esta nova cita sobre dos rodes, una iniciativa consagrada en el calendari anual d’activitats de la localitat.

Un gran nombre de les persones aficionades congregades va concloure la jornada festiva amb sabor gastronòmic valencià: la paella que van cuinar els membres de la comissió.