Nova moqueta per a la gimnàstica rítmica

Alzira, 4 de desembre del 2017. La setmana passada la Regidoria d’Esports lliurava el nou tapís de competició de gimnàstica al Club de Gimnàstica Rítmica Alzira.

Es tracta d’una millora necessària i molt demanada pel club, ja que l’anterior tenia més de 20 anys i no estava homologat per la federació.

Esta actuació suposa una inversió de 6.000 euros per part de l’Ajuntament, i forma part de la gestió contínua de millora de les instal•lacions esportives de la ciutat i del material esportiu.

“Per a les xiquetes és fonamental poder competir en les condicions adequades, perquè continuen motivades per a seguir lluitant, entrenant i gaudint del que més els agrada. Apostem per l’esport base i femení, per això invertim en la millora de les instal•lacions i material esportiu per a l’adequada pràctica esportiva”, assegura la regidora d’Esports, Aida Ginestar.