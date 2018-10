La nova ordenança: per on podran circular o no els patinets i bicis a València

Connect on Linked in

El regidor de Mobilitat Sostenible, Giuseppe Grezzi, ha presentat l’esborrany de la nova ordenança de mobilitat, que ha tardat quasi tres anys i mitjà a elaborar, i ho va fer en una roda de premsa en la qual es va centrar en com circularan els patinets a València. Sobre la resta de qüestions (aparcament, circulació de cotxes i motos, bicicletes, càrrega i descàrrega, transport públic), amb prou faenes ha donat pinzellades que caldrà esperar al text per a comprovar com es concreten.

El gruix de la presentació ha girat entorn de la circulació dels patinets elèctrics, després de l’aparició en la ciutat d’empreses de lloguer de vehicles de mobilitat personal.

Els patinets podran estacionar en *aparcabicis, però en el cas de les empreses que vulguen traure rèdit econòmic serà la regidoria de Domini Públic, en l’autorització que ha d’expedir a cada empresa, la que decidisca on poden deixar els patinets prèvia consulta a la regidoria de Mobilitat.

Els ciclistes urbans no podran circular per les voreres, però a canvi podran fer-ho per ciclecarrers en els dos sentits, inclòs en sentit contrari a la circulació en carrers d’una sola adreça, i a més no estaran obligats a rodar pels carrils bici, fins i tot en vies que compten amb ells.

Es tracta d’una antiga reivindicació de les associacions valencianes de ciclistes, que a més van demanar poder saltar-se els semàfors en roig per a girar a la dreta, com es fa en altres ciutats europees.