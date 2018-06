La nova plaga del trips de l’orquídia s’estén pel territori citrícola valencià on pot arribar a causar danys de fins al 70% de la collita

Connect on Linked in

AVA-ASAJA i CaixaBank han celebrat avui una jornada per a analitzar la dimensió d’un problema creixent mentre s’estudien les possibles mesures per a combatre-ho

València, 20 de juny de 2018. La nova plaga del trips de l’orquídia (Chaetanaphotrips orchidi), de la qual l’any passat van començar a apreciar-se per primera vegada atacs bastant generalitzats en determinades àrees citrícolas de la Comunitat Valenciana, s’ha estès considerablement des de llavors i en algunes parcel·les podria arribar fins i tot a causar danys de fins al 70% de la collita, d’acord amb les estimacions desvetlades avui durant la jornada que han organitzat l’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-ASAJA) i CaixaBank per a analitzar les dimensions del problema i les possibles mesures per a atallar-ho. Si l’any passat aquest insecte va ser localitzat, tal com va avançar aquesta organització agrària, en les comarques de La Safor i la Ribera, ara la seua presència també s’ha constatat en les comarques de L’Horta Sud, la Marina Baixa, Marina Alta i el Baix Maestrat, de tal manera que el seu risc potencial ha augmentat considerablement.

El cap de sanitat vegetal de la Generalitat, Vicente Dalmau, va explicar que la conselleria d’Agricultura ha engegat un sistema de monitoreo per a concretar l’abast i el nivell d’incidència d’aquest insecte polífago que ataca als cítrics, però que també pot causar danys en altres espècies vegetals. Els resultats d’aqueix estudi sobre parcel·les infectades pel trips revelen graus d’afecció sobre la collita molt variables, si bé en els casos més extrems poden aconseguir fins i tot al 70% de la collita.

Aquest insecte, que s’allotja fonamentalment en les taronges i sobretot en les varietats de Navelina i Lane Batega, provoca taques i lesions molt apreciables en la pell dels fruits, deixant-los inservibles per a la seua comercialització en fresc, de tal manera que l’única eixida que troben és, en el millor dels casos, el seu enviament a la indústria per a transformar-los en suc. “L’atac d’aquest trips no mata al fruit, però sí causa danys estètics que deprecien el seu valor comercial”, va assenyalar Cristina Navarro de la signatura Elytra Agroscience Services S.L.

A més, una de les qüestions més inquietants que s’ha posat avui sobre la taula durant aquesta jornada és l’absència, a data d’avui, de mètodes veritablement efectius per a afrontar el problema. En aquest sentit, el doctor del IVIA, Alejandro Tena, assenyala que “sabem molt poc d’aquesta plaga, ja que solament existeixen dos estudis en el món i actualment les matèries actives que es van emprar per a combatre el trips en els anys 90 no estan autoritzades”. Sobre aquest aspecte, Dalmau va explicar que la Conselleria està realitzant proves per a determinar el tractament més adequat. “En concret, estudiem si el moment i els productes utilitzats per al control d’altres insectes, com el poll roig, són eficaços en la lluita contra el trips”, va assenyalar el responsable de Sanitat Vegetal. Així mateix, el departament agrari de la Generalitat està estudiant l’establiment de sistemes de lluita biològica mitjançant la introducció de possibles depredadors del trips de l’orquídia.

El president de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, va sol·licitar la màxima implicació de la Conselleria d’Agricultura. “Sabem – va assenyalar- que ja s’han posat a la feina, però estem davant un problema seriós que va en augment i que pot ocasionar greus pèrdues en la citricultura. Encara queden moltes incògnites per buidar, fins al punt que ni tan sols comptem amb procediments suficientment clars i definits per a poder combatre aquest perill amb èxit”.

Per la seua banda, la directora de banca Retail de CaixaBank a la Comunitat Valenciana, María Dolores Petit, va destacar que la referida entitat “aposta pel valor estratègic del sector agroalimentari valencià i aqueix compromís es concreta a través de AgroBank, on oferim als agricultors la gamma més completa de productes i serveis financers, al mateix temps que participem en l’organització de jornades com aquesta que són de gran utilitat per al sector”.