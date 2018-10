Novembre, mes de les dones i contra la violència de gènere a Godella

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Amb motiu del 25 de novembre, Dia Internacional contra la Violència de Gènere, la regidoria d’Igualtat de l’Ajuntament de Godella ha preparat tot un seguit d’activitats per commemorar a novembre el mes de les dones.

«En lloc de realitzar una setmana, com venia sent habitual els darrers anys, hem pensat en espaciar els actes per tal de tindre més repercussió i facilitar la participació de totes les veïnes i veïns de Godella», ha explicat la regidora d’Igualtat, Teresa Bueso.

Tots els actes «estan enfocats a sensibilitzar i posar de manifest la gran lacra que encara hui suposa la violència de gènere a la nostra societat, i a educar en valors per tal de previndre possibles casos de discriminació en el nostre entorn», ha afegit Bueso.

La primera de les cites tindrà lloc el dilluns 5 de novembre a les 18 h al saló d’actes de Vila Teresita, on es presentarà tot el programa i es farà una crida a la participació de les persones en les distintes activitats proposades. Seguidament, Alicia Muñoz presentarà el seu llibre ‘Posar-se ales’.

Els divendres 9, 16 i 30 de novembre, entre les 10 i les 14 h, s’instal·larà al mercat de venda directa una taula violeta amb la col·laboració de l’associació de mestresses de casa Tyrius i de l’associació de dones Qualitat de Vida, per donar informació sobre les vies d’ajuda a les dones maltractades.

El dissabte 17 a les 11 h, la batucada Raízes realitzarà una cercavila reivindicativa, que anirà des de l’Ermita fins l’Ajuntament.

El dilluns 19 a les 18:30 h, es presentarà al saló d’actes de Vila Teresita el certamen ‘Curtmetratges per la Igualtat’, a càrrec de Paqui Méndez.

El dimecres 21 a les 10 h, l’associació Tyrius organitzaran una volta a peu, amb eixida des del seu local, situat al carrer Major número 48.

El divendres 23 a les 12 h es realitzarà l’acte institucional a la porta de l’Ajuntament, amb una lectura del manifest contra la violència de gènere i un llançament a l’aire de globus violetes en protesta contra les dones maltractades i assassinades.

El dissabte 24 a les 11 h tindrà lloc una classe de zumba. I per la vesprada, a les 20 h, la regidoria de Cultura ha programat al teatre Capitolio un concert homenatge a totes les dones.

El diumenge 25, Dia Internacional Contra la Violència Masclista, les autoritats i els veïns i veïnes que vulguen acompanyar-les participaran de la manifestació a la ciutat de València. Abans, pel matí, es convida a tota la ciutadania a participar a la IX Volta a

Peu contra la violència de Gènere a Burjassot. Les inscripcions es poden realitzar fins el 22 de novembre a la web www.cronok30.com

Per últim, el dimarts 27 a les 18 h, Sergio López presentarà el seu llibre ‘Món a volar’ al saló d’actes de Vila Teresita.