Nucía empata contra l’equip de futbol Alzira

El Nucía va empatar 0-0 el passat diumenge en casa de l’Alzira

El passat diumenge El Club de Futbol La Nucía empatava 0-0 en l’Estadi Luis Suñer d’Alzira. Un empat que va produir que l’equip de La Nucía cedira el lideratge a l’Alzira.

La Nucía ha passat a segon del Grup VI de tercera divisió. L’equip no va poder marcar durant tot el partit encara que va tenir oportunitats per fer-ho. L’equip buscava mantenir el seu lloc però l’equip d’Alzira li ho va posar molt difícil.

Durant els primers 45 minuts sols hi va haver una ocasió per part dels dos equips a porteria. Javier García va llançar per sobre del travesser i Fofo, el nuciero, va manar la pilota fora.

A la segona part del partit, l’equip La Nucía va destacar, ja que va jugar millor que el d’Alzira no obstant això tampoc marcaren. L’Alzira va disparar a porteria de l’equip contrari vàries vegades però el baló no va voler en aquesta. Un final molt inesperat per algun dels dos equips.

En la pròxima jornada el Club de Fútbol La Nucía jugarà contra el Paiporta. Un partit també molt important.