Obert el termini d’inscripció per a l’Expedició Àfrica Nadal de Bioparc València

Enguany els dies 27 i 28 de desembre de 2018 i del 2 al 4 de gener de 2019.

Com cada Nadal l’escola de vacances “Expedició Àfrica” de BIOPARC València ofereix a les famílies una proposta plena d’interès per als dies de vacances dels “xiquets” de la casa doncs, a més de gaudir d’una aventura, aprenen jugant sobre biologia i zoologia i la importància de preservar la naturalesa. I des d’avui podem inscriure als nostres fills per a l’edició de Nadal que es realitzarà els dies 27 i 28 de desembre de 2018 i 2, 3 i 4 de gener de 2019.



Aquesta proposta d’oci formatiu per a xiquets i xiquetes de 5 a 12 anys ofereix l’oportunitat única d’estar en contacte directe amb la naturalesa més salvatge i on no solament s’aprèn sobre els animals i la vegetació, sinó també es posa l’accent en la vital importància de la seua presència en l’ecosistema. De la mà d’educadors i cuidadors col·laboren en les tasques de cada dia convertint-se en “cuidadors per un dia”: visitant els recintes, participant en l’elaboració les seues dietes alimentàries, preparant les rutes d’enriquiment animal, estudiant els hàbits de l’espècie, etc.



Cada dia està dedicat a una espècie diferent, així en aquesta edició podran triar entre ser expert en puercoespines (dijous 27), ximpanzés (divendres 28), girafes (dimecres 2), voltors (dijous 3) i potamóqueros (divendres 4). I al final del dia, quan s’acaben les activitats, rebran la seua diploma que els acredita com a “Experts en animals”. A més, els xiquets que realitzen més d’un curs rebran gratis la seua Passada Anual B! infantil per a seguir gaudint de BIOPARC tot un any. I tot açò sense eixir de València.



La jornada s’inicia a les 9h i finalitza a les 17h. i el preu d’un dia és de 45€ incloent activitats, materials, esmorzar i menjar en BIOPARC. Existeixen descomptes per a les famílies nombroses, monoparentals i per a les persones que tenen la Passada B! I també s’ofereix servei de guarderia a partir de les 8:30h.



Les inscripcions han de realitzar-se en www.bioparcvalencia.es triant el/els dies que es vulga fer el curs i sabent també les espècies animals que es corresponen amb aqueixa elecció.



BIOPARC té el compromís de conscienciar per a la preservació del medi ambient a través de l’experiència de la visita i les activitats que es desenvolupen en el parc i, de forma especial, aquelles destinades als més joves com és la seua oferta escolar i la seua escola de vacances Expedició Àfrica.