Oberta la inscripció per a al 26a edició de la Quarta i Mitja Marató Picanya-Paiporta

Ja està oberta la inscripció per a la 26a edició de la Quarta i Mitja Marató Picanya-Paiporta, organitzada pels serveis municipals d’esports d’ambdós localitats, així com pels clubs d’atletisme Camesllargues de Picanya i el Club Atletisme Paiporta.

La prova se celebrarà el proper 23 de desembre i està considerada una clàssica de les carreres populars, que reuneix cada any a milers de persones de totes les edats.

La inscripció es pot formalitzar online en la web MyChip, en aquest enllaç. La prova començarà el dia assenyalat amb l’eixida de la quarta, a les 9.00 hores, des de l’Avinguda Senyera de Picanya, i una distància de 10,548 quilòmetres. Seguidament, a les 9.30 hores, es donarà eixida a la mitja, amb una distància total a cobrir és de 21,096 quilòmetres. Hi ha més informació en la pàgina web de l’Ajuntament de Picanya, localitat que, per torn, donarà eixida enguany a la prova.