Oberta la inscripció per al taller un taller de teatre, dones i feminisme a Paiporta

Amb aquesta activitat es crearà un grup estable de treball que tindrà com a objectiu prendre consciència de les opressions que pateixen les dones des de múltiples perspectives com són la raça, la sexualitat, el sexe, la classe social, l’edat o la procedència. El grup serà, en definitiva, una ferramenta per a afavorir l’empoderament de les dones amb perspectiva de gènere.

La inscripció per a aquest taller gratuït que ofereix l’Ajuntament de Paiporta està oberta a l’Oficina UNICA, fins al 5 d’octubre, i a través d’un formulari online, fins al 9 d’octubre. En aquest enllaç es pot formalitzar la inscripció. Les sessions del grup es portaran a terme tots els dilluns de 17.00 a 20.00 hores a l’espai Paiporta Conviu.

El treball del Grup de Teatre, Dones i Feminisme estarà basat en el Mètode del Laboratori Magdalena del Teatre de les Oprimides. A través del joc, el moviment, el so, la imatge i la paraula, es proposa una reflexió sobre la pròpia història, individual i col·lectiva, per a prendre consciència de les opressions que pateixen les dones, i com aquestes opressions estan relacionades amb el seu procés de socialització com a dones.

Es crea d’aquesta manera un espai col·lectiu i sanador des d’on idear i intercanviar alternatives per a transformar les situacions de dominació.

En paral·lel a aquest taller, la Regidoria d’Igualtat també n’ofereix un altre: ‘Teatre, Igualtat i Diversitat, enfocat a joves entre els 14 i els 17 anys, on es treballen les desigualtats de gènere, la parella, les diversitats i les noves relacions en igualtat i respecte, entre d’altres coses. La inscripció per a aquest taller s’ha realitzat als propis centres educatius.