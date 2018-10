Obres Públiques inicia la construcció d’una rotonda en la intersecció de la CV-500 amb la carretera del Palmar

Connect on Linked in

La Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració ha iniciat les obres de millora de l’ordenació del tràfic i seguretat vial en la intersecció de la CV-500 amb la carretera d’accés al Palmar que consisteixen en la construcció d’una rotonda en substitució de l’actual intersecció en T d’accés al Palmar, ha informat el director General d’Obres Públiques, Transports i Mobilitat, Carlos Domingo.

Amb aquesta obra, que s’ha projectat perquè tinga la mínima afecció al Parc Natural de l’Albufera, també es dotarà d’espai físic adequat i segur la parada de l’autobús existent, i es construiran els itineraris per als vianants i creus de la CV-500 per a connectar la parada amb el Centre d’Interpretació de l’Albufera, ha assenyalat Domingo.

Així mateix, el director general ha indicat que “es calmarà el tràfic en eliminar la prioritat en la CV-500, i s’eliminaran els girs a esquerres en el Estany de Pujol ja que s’habiliten, pel nord, en la rotonda existent actualment d’accés als Gavines i pel sud, en la nova rotonda que es va a construir en l’accés al Palmar”.

A més, Domingo ha destacat que la reordenació d’aquesta intersecció és prioritària especialment per motius de seguretat vial ja que “tant la carretera CV-500 com l’accés al Palmar tenen una intensitat de tràfic molt elevada, especialment en període estival, amb problemes de congestió, i mal funcionament de la intersecció, que a causa de la seua tipologia, dóna prioritat al tràfic de la CV-500, per la qual cosa els vehicles procedents del Palmar es troben amb importants retencions i es produeixen accidents de trànsit”.

La ubicació d’aquesta intersecció a l’entorn del centre de recuperació de fauna i el centre d’interpretació del Parc Natural de l’Albufera, suposa “un increment del tràfic, especialment amb vehicle privat, encara que també la línia 25 de l’EMT de València disposa d’una parada, en cada sentit, en aquesta intersecció. Aquestes parades d’autobús no disposen d’una infraestructura adequada ni de voreres que permeten a l’usuari arribar fins al Centre d’Interpretació”, ha apuntat Domingo.

Aproximadament a un quilòmetre al nord d’aquesta intersecció es localitza un altre important focus d’atracció turística, el Estany de Pujol amb un mirador a l’Albufera i embarcadero, amb gran afluència sobretot en el capvespre. Com ha indicat el director general, “en aquest tram també existeixen problemes de seguretat vial, i es fa necessari ordenar adequadament els moviments i zones d’aparcament per a habilitar itineraris per als vianants, evitar els girs indeguts i l’estacionament en la pròpia calçada com ocorre actualment”.

Característiques de la rotonda

Les obres consisteixen en la construcció d’una rotonda en la intersecció de la CV-500 amb la carretera d’accés al Palmar aprofitant l’espai ocupat per les calçades i evitant l’ocupació de terrenys del Parc. La rotonda consta d’una calçada anul·lar de 13,6 metres de ràdio exterior, amb un carril de 5 metres d’ample, i tres brancs d’accés, dos corresponents a la pròpia CV-500 i el tercer a la carretera d’accés al Palmar.

Les parades d’autobús s’ha dissenyat enfrontades en el costat nord de la rotonda, habilitant-se una plataforma annexa a la calçada per a la parada del vehicle. En l’àmbit corresponent a les parades, l’ample de la calçada es redueix a 2,5 metres de manera que es permet el pas dels vehicles lleugers però a velocitat reduïda. A partir ací, es construeix un itinerari per als vianants i els creus de la CV-500 i de la carretera d’accés al Palmar, de connexió entre les parades i el Centre d’Interpretació de l’Albufera.

Aquesta actuació, que és resultat d’un acord amb l’Ajuntament de València per al calmat de tràfic, millora de la seguretat vial i ordenació de la CV-500, s’ha iniciat una vegada conclosa la campanya de recollida de l’arròs per a no interferir en el tràfic agrícola i està previst que finalitzen abans del repunt de tràfic que comporta l’arribada del bon temps.