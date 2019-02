Olivares i Trescolí presenten un llibre sobre festes de La Ribera

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

El saló d’actes del Casino Lliberal d’Algemesí ha acollit la presentació del llibre ‘Festes, danses i processons als arxius de la Casa Insa’, un treball d’Enric Olivares i Oreto Trescolí que ha estat impulsat pel vicerectorat de projecció territorial de la Universitat de València.

El saló d’actes del Casino Lliberal d’Algemesí ha acollit la presentació del llibre Festes, danses i processons als arxius de la Casa Insa, un treball d’Enric Olivares i Oreto Trescolí que ha estat impulsat pel vicerectorat de la Universitat de València.

En la presentació varen estar presents un dels seus autors, Enric Olivares, Pere Blanco, regidor de Cultura i l’historiador Josep Antoni Domingo, qui fou l’encarregat d’introduir la sessió, després de les paraules del regidor.

La publicació repassa, per mitjà dels arxius de la Casa Insa, com era l’àmbit festiu de l’època en La Ribera.

La publicació de Trescolí i Olivares s’ha dut a terme després de més d’una dècada de dedicació a la investigació de camp per a descobrir els costums de l’època mitjançant la documentació d’aquest antic negoci.

Per a la redacció del llibre no solament s’ha investigat en la Casa Insa, sinó que també ha tingut molt de pes l’anàlisi des de diferents vessants; les hemeroteques, amb la intenció d’adquirir una bona perspectiva de com era la tradició d’aquells anys.

Segons Olivares, un dels autors, la publicació ha tardat a eixir a la llum perquè també calia trobar impulsor de la feina. Finalment ha estat el vicerectorat de projecció territorial de la Universitat de València l’encarregat de dur a terme la publicació.

El saló d’actes del Casino Lliberal ha estat ple de gom a gom durant la presentació de la peça. Familiars, amics i curiosos s’aproparen per a descobrir aquesta nova eina d’investigació. L’acte va concloure amb una breu peça amb tabal i dolçaina.