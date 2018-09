Oltra anuncia l’elaboració d’un pla d’envelliment actiu que garantisca el ‘bon tracte’ a les persones majors

Connect on Linked in

La vicepresidenta i consellera d’Igualtat i Polítiques Inclusives, Mónica Oltra, ha anunciat que el departament que dirigeix està elaborant un pla d’envelliment actiu que permeta millorar la qualitat de vida de les persones majors i afronte necessitats d’aquest col·lectiu com la lluita contra la solitud, que és un dels principals problemes al fet que s’enfronten.

Oltra ha inaugurat l’II Fòrum Internacional sobre Persones Majors ‘Viure més i viure millor’, organitzat conjuntament per la Generalitat, la Fundació La Caixa i la Fundació Help Age International, que ha reunit a València a més de 200 persones expertes en envelliment i drets humans de les persones d’edat, per a debatre sobre la situació actual d’aquest col·lectiu.

La vicepresidenta ha explicat que, “després de tres anys centrats a acabar amb el sistema fraudulent d’accés a centres residencials” que s’havien muntat des del propi govern, i en el qual no es pensava “en les necessitats de les persones, sinó en les butxaques dels empresaris”, ha arribat el moment “de treballar també en els drets, per a passar de la no discriminació i del no maltractament al bon tracte”.

En aquest sentit, ha incidit que la Conselleria ja té pràcticament ultimat el pla de necessitats que permeta construir recursos en funció de les necessitats poblacionals i no del “capritx” dels governants, i ha afegit que, “arribats a aquest punt, ha arribat el moment de passar de parlar de rajola a passar de parlar dels drets”.

Oltra ha assenyalat la solitud com “el principal problema que cal abordar”, però també ha citat altres qüestions, com millorar la coordinació entre el sistema social i el sanitari perquè funcionen “com un únic engranatge”.

El pla d’envelliment actiu està en fase d’elaboració després de l’estudi realitzat per l’Institut Interuniversitari de Desenvolupament Local de la Universitat Jaume I de Castelló sobre les necessitats que té aquest grup de població de persones majors de 65 anys, que en l’actualitat està compost per al voltant de 950.000 habitants a la Comunitat Valenciana, i que es preveu que en 2030 supere el milió i mitjà.

Aquest nou pla naix de la necessitat d’actualitzar i desenvolupar polítiques concordes amb el moment actual i ajustades al que estableix l’Organització Mundial de la Salut (OMS), que considera l’envelliment actiu com “un procés d’optimització de les oportunitats de salut, participació i seguretat, amb la finalitat de millorar la qualitat de vida de les persones que envelleixen”, ha explicat la vicepresidenta.

Així mateix, el document, que s’està elaborant des de la Delegació del Consell per al Model Social Valencià, i les línies mestres del qual seran presentades en el Fòrum per part de la secretària autonòmica de Serveis Socials, Helena Ferrando, i per la directora general del ram, Mercé Martínez, era un dels objectius que el Consell es va marcar dins el Pla Valencià d’Inclusió i Cohesió Social (VICS).

Aquest pla d’envelliment actiu “no serà conseqüència d’ocurrències o improvisació”, ha garantit la vicepresidenta, qui ha assegurat que s’està elaborant des de criteris científics i de participació, així com tenint en compte dos factors, d’una banda que la població de persones majors tendeix a ser “eminentment urbana” i que tindrà “rostre de dona”.

Línies estratègiques

Aquests dos elements estan molt presents en els diferents eixos del pla que se centraran, entre altres qüestions, a treballar per a prevenir la solitud així com el maltractament i la violència de gènere que moltes vegades pateix aquest col·lectiu, i per al que, des de la Conselleria de Igualtat i Polítiques Inclusives, ja s’ha elaborat un protocol específic que marca les lineas mestres per a atendre aquesta realitat.

Atendre l’equitat territorial, amb especial atenció a les persones majors que es troben en els nuclis rurals més aïllats; afrontar els problemes d’accessibilitat, tant física com de participació social; millorar la qualitat de la coordinació sociosanitària i fomentar la participació, la imatge social i la sensibilització, són uns altres dels aspectes que abordarà el pla.

Fòrum Persones Majors

L’II Fòrum Internacional sobre Persones Majors ‘Viure més, viure millor’ ha reunit a València a més de 200 persones per a debatre sobre com, des de la societat i des de les institucions, es pot fomentar mecanismes que permeten prestar la deguda atenció a les persones majors tenint en compte la seua diversitat i les necessitats i reptes que els planteja la vida actual, tot açò des de la perspectiva dels drets humans.

Els debats es generen al voltant de diverses taules redones, en les quals participen experts en envelliment, com l’ex director del Programa Mundial de l’Envelliment de l’Organització Mundial de la Salut, Alex Kalache.

Kalache està en la taula ‘Els drets de les persones majors en el món: cap a una convenció dels drets humans de les persones majors’, en la qual també participa la consellera sènior de Drets de HelpAge International, Bridget Sleap, i que està moderada per la periodista Loles Díaz Aledo.

‘La discriminació per raó d’edat: Estratègies per a la seua eradicació’, és el títol d’una altra de les taules, en la qual participa la catedràtica de Dret Laboral de la Universitat de València Belén Cardona, així com el professor de

Ciència Jurídica de la Universitat de Vig, Jaime Cap, i està moderada pel professor de Dret Constitucional de la Universitat de València Fernando Flores.

El catedràtic de Geografia Humana de la Universitat de València Joan Romero; el director de la Càtedra Macrosad d’Estudis Generacionals de la Universitat de Granada Mariano Sánchez i la presidenta de la Fundació Pilars per a l’Autonomia Personal, Pilar Rodríguez, participen en la taula ‘La revolució demogràfica’, que modera la periodista Rosa María Calaf.

L’última de les taules, sota el títol ‘Ètica i cures: el dret i l’haver de de el bon tracte’, està composta per la professora de la Universitat de Deusto Marije Goikoetxea; el catedràtic de Sociologia de la Universitat de València

Antonio Ariño; la directora científica de la Fundació MATIA, Mayte Sancho, i la directora del Programa Majors de la Fundació La Caixa, Cristina Segura. Està moderada pel periodista Ximo Ferrandis.