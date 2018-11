Oltra aposta per ‘un envelliment actiu i de qualitat’ amb els avanços mèdics, tecnològics i socials necessaris

Connect on Linked in

La vicepresidenta i consellera d’Igualtat i Polítiques Inclusives, Mónica Oltra, ha destacat la necessitat d’impulsar des dels poders públics “mesures que aposten per un envelliment actiu i de qualitat de vida amb els avanços mèdics, tecnològics i socials necessaris” com a resposta adequada a l’actual ritme d’envelliment i a la transformació demogràfica i social que s’està donant.

La vicepresidenta ha inaugurat a Alacant la ‘IV Jornada Nacional de Psicologia de l’Envelliment: Nous perfils de majors. Adaptant la intervenció als nous temps’, organitzada pel Col·legi Oficial de Psicologia de la Comunitat Valenciana i el Consell General de Psicologia d’Espanya.

Oltra ha assenyalat que, en aquests moments, Espanya ocupa el quatre lloc en el ránking mundial amb més esperança de vida i dins de 20 anys podria ser líder mundial aconseguint els 85’8 anys. En el cas de la Comunitat Valenciana, es preveu que dins de 12 anys hi haurà al voltant d’un milió i mitjà de valencianes i valencians majors de 65 anys.

Davant aquesta nova configuració de la societat, la vicepresidenta ha indicat que s’està treballant en l’elaboració del Pla Valencià d’Envelliment Actiu, un pla que va a permetre “crear recursos en funció de les necessitats poblacions pensant més en els drets de les persones que en altres interessos”.

Aquest pla té com a línies i objectius estratègics la centralitat en la persona, la amigabilidad de l’entorn amb espais inclusius, accessibles i assegurances, la responsabilitat de l’administració pública garantint la universalitat dels serveis i prestacions, la participació i apoderament i la recerca i innovació.

La vicepresidenta ha posat l’accent en la necessitat que siguen les persones majors “protagonistes del seu propi procés vital amb l’apoderament i participació en la societat que mereixen, reconeixent el seu valor i la seua contribució social i econòmica al progrés”.

Per a açò, ha assenyalat, és necessari “combatre la solitud no desitjada de les persones majors, evitar discriminacions per raó d’edat i oferir-los una vida activa i participativa”, així com prevenir la violència de gènere en el col·lectiu de les persones majors que “encara que invisibilizada és un fet present”.

Oltra ha recordat també algunes de les iniciatives i mesures engegades des de la vicepresidència i conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives per a la garantia de drets i també de suport i assistència a les persones majors, com el foment dels recursos que afavoreixen l’autonomia i la permanència de les persones majors en el seu entorn, la inversió per recuperar l’atenció a la dependència i acabar amb les llistes d’espera i el canvi en profunditat del model residencial.

Per a atendre d’una manera adequada els canvis socials actuals i les necessitats de les persones que envelleixen,”hem de enforcar i considerar aquesta realitats com una oportunitat, més que com un problema, que ens permet encaminar-nos a una societat de persones que cuide de totes i cadascuna d’elles, en la qual ens cuidem les unes de les altres, i per tant que aprofundisca en la feminització de la societat, en la sostenibilitat de la vida i en la felicitat de les persones”.