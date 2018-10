Oltra: ‘El Consell impulsarà una nova llei d’igualtat entre dones i homes que estiga consensuada la pròxima legislatura’

Connect on Linked in

La vicepresidenta i consellera de Iguadad i Polítiques Inclusives, Mónica Oltra, ha anunciat que el Consell impulsarà la pròxima legislatura una nova Llei d’Igualtat entre Homes i Dones consensuada entre tots els grups amb representació en Els Corts.

Oltra ha realitzat aquestes declaracions després de la reunió que ha mantingut amb la vicepresidenta de la Fundació Isonomía per a la igualtat d’oportunitats, Asunción Ventura, en la qual han tractat sobre els assoliments aconseguits fins al moment per a impulsar la igualtat entre dones i homes així com noves propostes per a seguir avançant en aquesta línia.

La vicepresidenta ha recordat que la vigent Llei d’Igualtat va ser aprovada al març de 2003 i va explicar solament amb els vots del Grup Popular. Per açò, ha destacat la necessitat de treballar en una nova norma que compte amb el màxim respatler possible

D’altra banda, la vicepresidenta ha destacat l’avanç en matèria d’igualtat que ha suposat la modificació legislativa aprovada en 20017 per a garantir la presència paritària de dones i homes en els òrgans de les institucions de la Generalitat, que va ser aprovada en Els Corts amb el suport de tots els grups parlamentaris a excepció del Grup Popular.

Així, des de l’entrada en vigor de la Llei 12/2017 de modificació de les lleis reguladores de les institucions de la Generalitat, la Sindicatura de Greuges, Sindicatura de Comptes, la Acadèmia Valenciana de la Llengua, el Consell Valencià de Cultura, el Comitè Econòmic i Social i el Consell Jurídic Consultiu han de contemplar la presència igualitària d’homes i dones en la seua composició.

Visibilizar l’enginyeria amb perspectiva de gènere

D’altra banda, la vicepresidenta del Consell s’ha reunit també amb la presidenta del Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics Agrícoles i Graduats de València i Castelló (COITAVC) i presidenta de Fòrum Enginyeria i Societat, Regina Monsalve; amb la degana del Col·legi d’Enginyers Industrials i de Grau de València, Angélica Gómez; i amb la presidenta del Col·legi d’Enginyers Químics de la Comunitat Valenciana, Beatriz Vegades.

Oltra ha ressaltat “l’impuls que des del Consell es vol donar per a visibilizar a les científiques i fomentar la participació de les dones en els àmbits encara masculinizados, com són les enginyeries” i ha destacat la necessitat de seguir treballant en aquest camí.

En aquest sentit, ha recordat que la professions relacionades amb la ciència i la tecnologia estan tradicionalment vinculades als homes i ha destacat la necessitat de “promocionar la professió d’enginyeria entre les xiquetes i les dones, ja que segueix estant molt masculinizada en quasi totes les seues branques.

“De fet -ha apuntat- en 20 anys sol ha crescut en 4 punts la presència de dones, passant del 10% al 14% i solament en alguns camps, la qual cosa és un increment molt xicotet”.

Per açò, ha informat que la Generalitat està perfilant un projecte, en col·laboració amb els col·legis d’enginyeria de la Comunitat Valenciana, perquè des de l’educació primària “es visibilice tot el que pot fer una dona enginyera, i així des de molt xicotetes les xiquetes tinguen la certesa que és una professió que poden triar quan siguen majors”.

Amb aquest pla es pretén, en primer lloc “visibilizar” aquesta professió, que és més desconeguda que unes altres, i donar-li una “perspectiva de gènere”, ha puntualitzat.

Així mateix, ha recordat que els estudis demostren que “als sis anys les xiquetes ja pensen que són menys capaces que els seus companys masculins i el que volem aconseguir des de la Generalitat amb aquest pla és que, des del primer cicle d’Educació Primària, les xiquetes sàpien que són igual de capaces que ños xiquets i poden triar qualsevol professió o activitat sempre que siga la seua vocació”.