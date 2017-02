Oltra destaca la coordinació del partit judicial de Sueca en la lluita contra la violència masclista

La generalitat reobrirà l’Oficina d’Atenció a les Víctimes del Delicte a Sueca en el 2017

Oltra reivindica el treball del Partit Judicial de Sueca com un model exportable a la resta de Partits Judicials

Sueca, 15/02/2017.La vicepresidenta i consellera d’Igualtat i Polítiques Inclusives, Mónica Oltra, ha destacat la coordinació del partit judicial de Sueca en la lluita contra la violència masclista, “amb reunions trimestrals en les quals es posen en comú les polítiques que s’estan duent a terme en els casos de violència de gènere”. Oltra i el secretari autonòmic de Justícia, Ferran Puchades, han compartit este dimarts un esmorzar amb els professionals que formen part de l’Oficina Municipal d’Atenció a les Víctimes de la Violència de Gènere, integrada per jutges, fiscals, personal de jutjat, polítics, policies locals, guàrdies civils, etc.

Oltra ha quedat impressionada del treball dut a terme, tot considerant que l’exemple del Partit Judicial de Sueca és un model exportable per a d’altres partits judicials. “Heu posat nom a les víctimes i coneixeu les circumstàncies de cada dona” ha afegit la consellera.

Preguntada pels mitjans de comunicació sobre l’Oficina d’Atenció a les Víctimes del Delicte, tancada en 2012, la vicepresidenta ha indicat que el Consell tornarà a obrir aquest any l’oficina que “el Govern anterior va suprimir per les retallades, la qual cosa va suposar deixar a la gent que ha estat víctima d’un delicte sense el suport que necessita”, no solament pel que fa a recursos judicials, “sinó també suport psicològic per evitar la doble victimització”.

Des d’este moment, l’Ajuntament de Sueca s’ha fet càrrec d’este servei a càrrec de les competències municipals, amb l’objectiu de suplir aquesta retallada amb una oficina especialitzada que atén, a més, a víctimes de violència de gènere.

L’alcaldessa, Raquel Tamarit, va aplaudir l’anunci oficial d’esta excel·lent notícia que ja va avançar fa uns mesos el secretari autonòmic de Justícia, Ferran Puchades, en una visita anterior al consistori suecà. Tamarit va destacar també la feina realitzada en conjunt per part dels 14 pobles que formen el partit judicial de Sueca en favor de les dones, i que han constituït recentment el grup “Treballant per la igualtat”.

Segons ha explicat la consellera, la nova Oficina d’Atenció a les Víctimes del Delicte “comptarà amb dos treballadors, un lletrat i una persona de treball social, amb la qual cosa descarregarem a l’Ajuntament de Sueca d’este servei, que s’ha de prestar des de la Generalitat”.

En este sentit, la vicepresidenta ha assegurat que la nova oficina, que estarà situada en les instal·lacions cedides per l’ajuntament, “formarà part de la nova xarxa d’Oficines d’Atenció a les Víctimes que la Generalitat està engegant i que superarà la xarxa anterior”.

La vicepresidenta del consell ha posat l’accent que “el que es pretén és arribar a tota la població perquè una víctima del delicte no solament és víctima del seu agressor, sinó, moltes vegades, és víctima d’un sistema que no sap atendre-les i les ignora. La xarxa de víctimes del delicte el que intenta és que la víctima siga protagonista en un procés judicial en el qual ha d’estar protegida”.

La vicepresidenta de la Generalitat Valenciana va aprofitar la seua visita a la capital riberenca per a deixar constància del seu pas pel municipi al Llibre d’Or de la ciutat.