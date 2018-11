Oltra: ‘El Consell amplia la xarxa d’atenció exterior per a garantir l’accés de les empreses a nous mercats i a fomentar la internacionalització’

Connect on Linked in

La Vicepresidenta del Consell i consellera d’Igualtat i Polítiques Inclusives, Mónica Oltra, ha destacat “la forta vocació exportadora” de les empreses valencianes “a la qual donem suport des de la xarxa de delegacions de l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (Ivace), que s’ampliaran en 2019 per a garantir l’accés a nous mercats, ajudar a cercar més i millors oportunitats de negoci i a fomentar la internacionalització de les empreses valencianes”.

La vicepresidenta del Consell ha efectuat aquestes declaracions durant l’acte d’inauguració, en el qual també ha participat el conseller d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, Rafa Climent, de l’II Congrés Go Global, punt de trobada entre les empreses valencianes i els mercats internacionals, on estan representats un total de 24 mercats estratègics per a l’economia valenciana.

En l’edició d’enguany, més d’1.500 empreses han sol·licitat la seua participació en aquest congrés, organitzat per Ivace Internacional, les Cambres de comerç de la Comunitat Valenciana i ICEX Espanya Exportació i Inversions, que reforça la seua oferta de continguts i recursos amb la finalitat de facilitar al màxim informació de valor afegit i assessorament per a les empreses valencianes amb inquietuds en internacionalització.

El conseller d’Economia Sostenible ha assenyalat que la celebració d’aquest congrés és fonamental doncs serveix per a recolzar a les pimes valencianes amb inquietuds en internacionalització a través d’una oferta que suposa un important estalvi de costos per a l’empresa.

“La presència de tota la Xarxa Exterior del Ivace serveix per a resoldre els dubtes i consultes de les empreses valencianes. De fet, ja s’han gestionat ja 541 reunions de treball amb el personal expert de la Xarxa Exterior. Aquestes entrevistes suposen un elevat estalvi de costos per a l’empresa en matèria d’informació, molt rellevant per a donar el salt a l’exterior”, ha dit el conseller.

Suport del Consell a la internacionalització

Durant la seua intervenció, Oltra ha assegurat que des del Govern del Botànic “posem a la disposició dels nostres sectors productius, de la indústria, de les pimes i de tot el empresariado valencià, els recursos comercials i les eines de promoció necessàries per a reforçar, encara més, la capacitat d’innovació, d’internacionalització i de millora de la qualitat del producte”.

Així mateix, Oltra ha posat l’accent principalment en les reivindicacions del Consell “que no ens cansarem mai de defensar on faça mancada” necessàries per a recolzar la potencialitat empresarial de la Comunitat Valenciana, com un finançament just, el Corredor Mediterrani i l’impuls al Port de València, “infraestructures molt necessàries com a canals d’exportació potents que són fonamentals per a crear més llocs de treball i major benestar”.

Referent a açò, la vicepresidenta ha recordat que la Comunitat Valenciana “ha liderat a l’octubre la baixada de la desocupació i la creació de llocs de treball amb 2.900 persones desocupades menys”. A més, les afiliacions a la Seguretat Social van créixer en 62.495 durant l’últim any i en 227.692 en el que va de legislatura.

“Però cal seguir consolidant aqueixes xifres” -ha incidit Oltra- pel que “el Govern del Botànic aposta per reforçar en 2019 el paper d’acompanyament al teixit empresarial que desenvolupa l’Administració Pública, sobretot, pel que fa al suport a la promoció exterior”.

En aquest sentit, la vicepresidenta ha avançat que en 2019 el Ivace comptarà amb 30 oficines en l’exterior, amb l’obertura de noves delegacions a Vietnam, Filipines, la costa oest d’Estats Units i una altra nova delegació a Xina. A més, el pressupost d’aquest organisme serà de 152,8 milions d’euros, “un 24,7% d’increment respecte a enguany, com a aposta clara per a la internacionalització”.

Espai fonamental per a la internacionalització

El president del Consell de Cambres de comerç de la Comunitat Valenciana, José Vicente Morata, ha qualificat el Go Global com “un espai on l’empresari va a trobar a tots els actors de la internacionalització: institucions, cambres de comerç, entitats financeres, compradors internacionals, empreses que han obert mercats, experts a més d’altres empreses que ja han obert mercats. L’objectiu és fer fàcil el difícil i per a açò ens hem coordinat totes les institucions”, ha recalcat.

cal destacar que la tercera edició compta amb algunes novetats ja que “és de destacar les quatre sessions plenàries en la qual comptem amb ponents reconeguts dirigides al futur de la internacionalització com google, Microsoft i els grans ‘marketplaces'”, ha ressaltat la directora de l’Institut Español de Comerç Exterior (ICEX), Cristina Martínez.

A més, també en aquesta edició, participen 41 compradors internacionals. De fet, la directora general d’Internacionalització, María Dolores Parra, ha subratllat que “s’ha volgut incorporar el vessant comercial per a facilitar oportunitats comercials a les empreses. En aquest àmbit, ja són més de 680 les reunions agendadas i solament entre la Xarxa Exterior del Ivace i els compradors internacionals, hi ha ja confirmades 1230 reunions de treball, una xifra que mostra la intensa activitat que es va a desenvolupar durant dos dies de treball i que segur es veurà augmentada durant aquests dies”.

A aquestes reunions cal sumar les que se celebraran amb el personal tècnic de les tres entitats organitzadores, així com amb personal expert de Propietat Intel·lectual a Àsia, Xina i Amèrica Llatina i CESCE que tindran també el seu espai d’assessorament en el Congrés.

43 jornades i xarrades

En la tercera edició del Congrés s’ha previst la celebració de quatre jornades plenàries centrades en assumptes com els ‘marketplaces’, la internacionalització del futur, les estratègies ‘off line’ i ‘on line’ per a vendre més i les noves estratègies per a vendre en el futur.

Per a açò, dos representants de Jd.com, el gegant asiàtic de venda ‘online’, es desplaçaran per primera vegada a València. També participaran representants de Tandem Up, Microsoft, Semrush, Google, entre uns altres.

A més, la tercera edició del congrés torna a involucrar als sectors més exportadors de la Comunitat Valenciana amb una novetat. En aquesta ocasió han sigut agrupats per macrosectores i són els encarregats de proposar xarrades i conferències que siguen d’interès en els anomenats espais sectorials.

‘Marketplaces’, models de negoci ‘en línia’, món ‘Big Data’, internacionalització d’oci i cultura, el màrqueting digital per a empreses industrials, exportació de TICS, nova reglamentació a Estats Units o com abordar el mercat de Regne Unit són solament algunes dels temes que seran tractats en la present edició.

També hi haurà un Espai Europa amb la participació de Seimed, així com entitats col·laboradores com les financeres o l’Observatori de Marques Valencianes en l’exterior, que al seu torn han proposat jornades d’interès relacionades amb el negoci internacional.