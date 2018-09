Oltra insisteix en el ‘paper important que tenim la societat’ per a actuar amb ‘fermesa i rapidesa’ davant la violència de gènere

Connect on Linked in

La vicepresidenta i portaveu del Consell, Mónica Oltra, ha insistit en “el paper tan important que tenim la societat” per a actuar amb “fermesa i rapidesa quan tinguem sospita que puga existir un cas de violència de gènere”.

La vicepresidenta s’ha manifestat en aquests termes durant el transcurs de la roda de premsa posterior a la reunió setmanal del Govern valencià, on s’ha aprovat autoritzar a l’Advocacia General de la Generalitat a exercir l’acció popular en el cas d’Eva, assassinada presumptament per la seua parella sentimental a Borriol.

Oltra, que ha lamentat el “nou horror” ocorregut aquesta setmana amb els assassinats de les xiquetes Martina i Nerea a Castelló, ha apuntat que cal “posar el focus” en l’agressor, ja que “tot el pes no pot recaure sobre la dona víctima”.

“Quan sentim que en pis del costat hi ha crits; hi ha colps; quan sabem que la nostra companya de treball, la nostra germana, la nostra cosina està vivint una situació de violència masclista, hem d’implicar-nos, hem de denunciar, hem de protegir a la víctima i denunciar les agressions i el maltractament”, ha recalcat la vicepresidenta.

Oltra ha incidit que “cada vegada que hi ha un cas de violència masclista, fallem com a societat; ens estem fallant a totes i tots; estem fallant-los a elles” i ha emfatitzat que “hem de treballar conjuntament per a acabar amb la violència cap a les dones i, per tant, cap al conjunt de la societat”.

La vicepresidenta ha aprofitat l’ocasió per a recordar la pàgina web ‘sense maltractament’ consultar ací, on s’inclou tota la informació sobre recursos per a les víctimes de violència de gènere, i el telèfon 016, que ofereix informació i assessorament jurídic.

Millores per l’incendi de Llutxent

D’altra banda, el ple del Consell ha sigut informat de la declaració d’emergència dels treballs que s’han de realitzar en la zona afectada per l’incendi de Llutxent per a mitigar el risc d’inundació, conservar el sòl i restaurar les masses afectades.

La portaveu del Consell ha recordat que aquest incendi, que es va declarar el 6 d’agost en el paratge de la Manrosa, en el terme de Llutxent, per la descàrrega d’un raig, va afectar a més de 3.200 hectàrees d’Ador, Barx, Gandia, Llutxent, Pinet, Quatretonda i Ròtova.

El 13 de setembre, la Conselleria d’Agricultura, Medi ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural va encarregar a l’empresa pública Tragsa la realització dels treballs d’emergència, que tenen un pressupost de 600.000 euros i duraran un termini de sis mesos.

La vicepresidenta ha ressaltat “el temps rècord” en el qual s’ha dut a terme tot el procés, ja que “no fa ni dos mesos de l’incendi i ja s’estan realitzant els treballs d’emergència”.