Oltra: ‘La violència de gènere és un problema social complex que requereix d’un abordatge integral’

Connect on Linked in

La vicepresidenta i consellera d’Igualtat i Polítiques Inclusives, Mónica Oltra, ha advertit que la violència de gènere és un “problema social complex” que requereix d’un “abordatge integral” i per açò ha apel·lat a la coordinació entre professionals i administració.

“Totes les parts hem de treballar juntes, perquè tenim un objectiu clar, eradicar les violències masclistes en la nostra societat”, ha afirmat.

Oltra ha inaugurat la taula redona sobre ‘L’assistència psicològica en violència de gènere’, organitzada pel Col·legi Oficial de Psicologia de la Comunitat Valenciana (COPCV), on ha destacat la implicació de les psicòlogues i els psicòlegs a ajudar a les dones víctimes de violència masclista.

També destacat el paper professional de psicologia en tots els altres passos per a l’eradicació de la violència de gènere, “en la prevenció, en la formació i en generar eines per a l’apoderament i la transformació de la societat”.

En la seua intervenció, la vicepresidenta del Consell ha assenyalat les millores desenvolupades per l’Administració autonòmica per a reforçar la tasca dels i les professionals que intervenen en l’atenció a les dones víctimes de violència de gènere.

Així, ha destacat les “important millores” realitzades en els Centres Dona i com a exemple ha assenyalat la incorporació de l’atenció a les xiquetes i xiquets que acompanyen les dones en l’atenció psicològica de forma individual, i la seua incorporació als recursos residencials.

“Els fills i filles de les dones que han patit violència de gènere, també són víctimes i per açò necessiten de tota la nostra implicació”, ha matisat.

A més, ha recordat que la Conselleria d’Igualtat ha reforçat l’atenció ampliant l’horari del centre de Dénia i ha creat un nou Centre a Torrevella.

No obstant açò, Oltra ha insistit en la seua intenció de “seguir millorant” i a “treballar per a atendre les víctimes” i s’ha referit al “gran esforç” realitzat, malgrat ser “una comunitat infrafinanciada, que a poc a poc va millorant els serveis públics”.

D’altra banda, la vicepresidenta de l’Executiu ha recordat que el Pacte Valencià contra la Violència de Gènere i Masclista. “És l’eina marque que hem generat per a fer un abordatge íntegre”. Un pacte que té més de 700 entitats i més de 7.500 persones adscrites i amb 293 mesures de les quals, “hem engegat el 76% en el primer any”.

“Les nostres accions per a la igualtat, ha precisat, aconsegueixen a totes les conselleries, des de la d’Educació, fonamental per a un futur d’igualtat, fins a la Conselleria d’Habitatge, Sanitat, etc”.

Dins de les mesures del pacte, Oltra ha destacat l’equiparació de les víctimes a les del terrorisme, passant d’una indemnització de 6.000 euros a 75.000 euros, així com l’ampliació de supòsits, que a més de la qüestió econòmica, al seu judici serveix per a “conceptualitzar la violència masclista com un conflicte polític”.

També s’ha referit al protocol de coordinació subscrit per a garantir l’atenció psiquiàtrica urgent de les dones i xiquetes i xiquets víctimes. “Un document que regula la forma en què s’atén a les dones i criatures que han patit violència de gènere i que poden patir dolències mentals o addicions”, ha explicat.

Un altre exemple que ha esmentat Oltra és el garbellat que s’ha fet des de Sanitat per a la detecció, perquè “moltes dones no acudeixen als centres, perquè no són conscients de la situació en la qual es troben, i per açò, des de les polítiques públiques ens acostem a elles”.

En aquesta línia d’acostar-se a les dones, la responsable d’Igualtat ha proposat l’annexió d’una oficina de denúncies en els Centres Dona perquè, segons ha afirmat, “anar a presentar la denúncia als jutjats o a la policia, en moltes ocasions resulta una barrera” i, en aqueix sentit, ha plantejat “seguir treballant per a generar espais segurs, especialitzats i d’atenció integral, on la denúncia forme part del procés”.

Finalment, la vicepresidenta del Consell ha agraït al Col·legi Oficial de Psicologia de la Comunitat Valenciana l’organització de “aquest espai de debat i reflexió en un tema que és de la màxima importància per al Govern valencià”.