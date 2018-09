Oltra: ‘El normal en una societat és la diversitat i l’anormal és la repressió de la diversitat’

Print This Post

La vicepresidenta del Consell i consellera d’Igualtat i Polítiques Inclusives, Mónica Oltra, ha advocat pel respecte a la diversitat i ha assegurat que el normal en una societat “lliure, avançada i democràtica” és la diversitat i que l’única situació de “anormalitat” seria la falta de diversitat o la repressió de la diversitat.

Així ho ha manifestat Oltra en la signatura del conveni amb la rectora de la Universitat Jaume I de Castelló (UJI), Eva Alcón, per a fomentar activitats en matèria d’igualtat en la diversitat durant 2018, i on ha destacat els “valors de la diversitat” com a eina de “cohesió i enriquiment social en l’àmbit universitari, que està impulsant el Consell del Botànic”.

La vicepresidenta del Consell ha aprofitat l’ocasió per a felicitar a Eva Alcón pel seu nomenament com a rectora, “la primera dona rectora en els 27 anys d’història de la UJI”, càrrec que comparteix amb Mavi Mestre, primera dona rectora de la Universitat de València des de la seua fundació fa 520 anys, “són les úniques dones que han ocupat aqueix càrrec en les universitats públiques valencianes”.

En aquest sentit, ha ressaltat la importància que la Comunitat Valenciana aportació al conjunt d’Espanya un terç de les rectores i ha manifestat que “sempre és una bona notícia que una dona arribe a ocupar un càrrec d’aquesta rellevància, tenint en compte el sostre de cristall que hi ha en les universitats”.

Quant al conveni subscrit, Mónica Oltra ha explicat que el seu objectiu és precisament, fomentar la igualtat en la diversitat per a “garantir que la diversitat no genere discriminació”, i fer un pas més per a “afavorir des dels poders públics que les persones puguen desenvolupar-se lliurement en aqueixa diversitat i en l’orgull de la seua diversitat”.

Accions per a garantir la igualtat

En aquest sentit, ha aclarit que es tracta d’accions per a garantir la igualtat d’oportunitats a la diversitat familiar, diversitat ètnica, religiosa i de culte, a dones lesbianes, homes gais i persones transexuales, bisexuales i intersexuales.

Entre elles, ha assenyalat les relacionades amb l’àmbit de la diversitat afectiu-sexual, com el Punt Violeta-Rainbow permanent, la formació i la sensibilització, la visualització del punt i la conscienciació de la comunitat universitària.

També s’ha referit Oltra a les activitats de formació i sensibilització per a professorat, personal d’administració, serveis i estudiants, mitjançant cursos, seminaris i altres activitats culturals relacionats amb la diversitat afectiu-sexual, ètnic-cultural, religiosa i família.

Igualment, l’acord de col·laboració inclou un protocol d’acompanyament per a garantir el dret a la identitat de gènere, l’expressió de gènere i la intersexualidad dels membres de la comunitat universitària.

Així mateix, preveu la realització d’estudis de recerca sobre la diversitat afectiu-sexual, ètnic-cultural, religiosa i familiar. També abasta el desenvolupament d’unitats d’orientació i atenció a la diversitat afectiu-sexual, ètnic-cultural, religiosa i familiar entre els membres de la comunitat universitària.

A més, en l’àmbit de poble gitano, conté l’edició d’un llibre de contes de la població gitana, la realització d’activitats de divulgació amb persones investigadores de reconegut prestigi internacional en el camp dels romanís.

Finalment, Mónica Oltra ha recordat que el Consell va aprovar a l’abril el projecte de llei valenciana per a la igualtat de les persones lesbianes, gais, trans, bisexuales i intersexuales (LGTBI), que regularà, per primera vegada a la Comunitat Valenciana, els drets del col·lectiu i garantirà la igualtat real i efectiva de totes les persones amb independència de la seua orientació sexual, identitat de gènere, expressió de gènere, desenvolupament sexual o grup familiar.