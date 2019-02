Otakuvers, K-Pop, jocs de taula, creació d’APPs, escape room i Erasmus + en l’Agenda Jove d’Hivern de Paiporta

Connect on Linked in

El Centre Jove de Paiporta acaba de publicitar la seua oferta lúdica i d’oci per a aquesta temporada, la denominada Agenda Jove d’Hivern. Des del 28 de gener, la joventut del poble es pot apuntar de manera gratuïta al grup d’Otakuvers, al taller de ball K-Pop, al de creació d’aplicacions per a mòbils, la jornada i els tallers de jocs de taula, d’escape room, o el taller informatiu de la iniciativa Erasmus+.

La Regidoria de Joventut i Esports impulsa aquesta oferta, a la qual es pot apuntar qualsevol persona entre 12 i 30 anys, llevat que algunes activitats tinguen un rang d’edat diferent, cosa que s’especifica en els fullets informatius. La documentació amb tots els detalls i els fulls d’inscripció es pot recollir en dependències municipals o descarregar-se en la pàgina web municipal.

La iniciativa Otakuvers és un punt de trobada per a persones joves aficionades al manga, que es reunirà cada dimecres per a realitzar activitats diverses relacionades amb el còmic i la cultura japonesa. El taller de K-Pop estarà dedicat al pop coreà, un estil de música actualment de moda. El taller de creació d’APPs es realitzarà amb APP Inventor per a Android, mentre que els jocs de taula estaran centrats en brain games.

La jornada d’escape room està programada per al 7 de març, baix el títol ‘La desaparició’. Sobre jocs de taula, també hi haurà un taller per a persones a partir de 16 anys que intervenen en el camp formal o no formal de l’educació, per a donar valor a aquests jocs com a recursos pedagògics Aquest taller és exclusivament per a majors de 16 anys. En el taller informatiu Erasmus+ s’ensenyarà aquest programa i el Cos Europeu de Solidaritat com a opcions que tenen els i les estudiants.

Per tal d’aclarir qualsevol dubte que puga sorgir, i per a formalitzar la inscripció, la gent interessada es pot dirigir al Poliesportiu Municipal.