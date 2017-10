Pacients del Psiquiàtric de Bétera visiten el mercat amb l’objetiu de treballar la reinserció social

L’excursió s’inscriu en la línia marcada per la Diputació de facilitar la integració dels usuaris de l’hospital i trencar l’estigma en la societat al voltant de les malalties mentals

11/10/2017. Visibilitzar els desafiaments als quals s’enfronten les persones amb dolències mentals, així com conscienciar a la societat sobre la importància de la seua inclusió i integració. Ha sigut un dels principals objectius de la visita que usuaris de l’Hospital Psiquiàtric de Bétera han fet al mercat del municipi amb motiu del Dia Mundial de la Salut Mental.

Sota el lema ‘Trabajar sin máscaras. Emplear sin barreras’, es pretén promoure el dret de qualsevol persona a accedir i mantenir una ocupació i a prendre consciència sobre la necessitat que els llocs de treball siguen entorns saludables on es cuide la salut mental. Així, aconseguir que els pacients formen part activa de la societat, siguen considerats els seus drets i desenvolupen un sentiment d’utilitat.

La meta és treballar a trencar l’estigma que existeix al voltant de les persones amb aquest tipus de dolències, incloent a les institucions, famílies i agents socials per a contribuir a la seua integració social, reforçant l’estructura de suport. En aquesta línia es dirigeixen els esforços de l’àrea de Benestar Social que dirigeix la diputada Mercedes Berenguer, que pretén reconvertir el centre en una Unitat Assistencial de Mitja Estada integrada.

D’aquesta manera, la idea és transferir el vessant sanitari de l’Hospital Psiquiàtric de Bétera a la Conselleria de Sanitat, perquè cada institució se centre en les seues competències “i ser més eficients”, en paraules del president de la Corporació provincial, Jorge Rodríguez. Així mateix, segons la diputada Mercedes Berenguer es treballa amb la Generalitat perquè el centre passe a formar part de la Xarxa Pública de Salut Mental.

En l’actualitat el centre només té un pavelló en ús per a pacients, una vegada que es va traslladar als toxicòmans a l’Arnau de Vilanova i es va ajuntar en una mateixa estada als autònoms amb els dependents, que són pacients de llarga estada. A més d’aquest pavelló el psiquiàtric compta amb altres espais com l’àrea d’Administració, les cuines i magatzems, el parc mòbil i els dos pavellons que han quedat buits i per als quals se cercarà un ús de cara al futur.