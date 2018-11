Paiporta estrena el seu primer arxiu municipal

Connect on Linked in

L’Ajuntament ha rehabilitat una antiga dependència externa per a emmagatzemar documentació que l’anterior govern amuntegava sense ordre ni criteri

L’Ajuntament de Paiporta comptarà per primera vegada en la seua història amb un arxiu municipal destinat a emmagatzemar tota aquella documentació important des del punt de vista administratiu o històric, gràcies a la rehabilitació d’un local municipal, anteriorment abandonat, situat al carrer Fra Gabriel Ferrandis.

Durant l’etapa de l’anterior govern, i davant la falta d’un espai adequat per a arxivar documentació, el Partit Popular va decidir amuntegar tota la documentació important en la quarta planta de la casa consistorial, sense ordre ni cap tipus criteri arxivístic. A causa d’aquesta deixadesa, la documentació presenta un estat lamentable de conservació, està incompleta i costarà mesos posar-la en ordre al nou arxiu, situat al costat de l’Ajuntament.

“La situació en què es trobava la dependència triada per a arxivar documentació tan important com expedients d’intervenció o de serveis socials era lamentable, i denota el concepte d’administració pública que té el Partit Popular”, ha afirmat la regidora d’Hisenda i Administració General, Beatriz Jiménez. Aquesta documentació es trobava amuntegada, desordenada i, en molts casos, afectada per les filtracions del sostre de l’Ajuntament, és a dir, mullada i inutilitzable. El nou equip de govern també ha resolt les filtracions d’aigua a la casa consistorial.

Amb la nova dependència habilitada com a arxiu, la documentació municipal ostensible de ser conservada estarà repartida en tres dependències: els soterranis de l’Ajuntament i el Centre Cultural, on s’instal·laran unes prestatgeries específiques amb aquesta finalitat, i el nou arxiu municipal del carrer Fra Gabriel Ferrandis. Aquesta redistribució permetrà alleugerir la casa consistorial, on quedarà emmagatzemada aquella documentació que pertany a l’arxiu viu, és a dir, la documentació que ha d’estar més a mà per a les treballadores i treballadors.

“És inaudit que l’administració pública d’un poble de 26.000 habitants, amb una plantilla en què treballen més de 200 persones i que genera tots els dies centenars de documents fonamentals i d’una gran importància, no comptara amb un arxiu municipal específic. Denota una desídia enorme per part de la responsable de patrimoni durant l’etapa del PP,”, ha afegit Jiménez.

L’obra de canvi de distribució i adaptació al nou ús de l’arxiu municipal ja està executada i ha suposat una inversió de 36.850,03 euros (amb IVA). En el local s’han millorat notablement les condicions d’habitabilitat, ja que aquesta dependència també presentava un alarmant estat d’abandonament, a més d’adaptar-lo a la normativa vigent. L’arxiu té dos plantes i una superfície total de 75 metres quadrats, suficients per a emmagatzemar aquella documentació que cal conservar. En breu es produirà l’adquisició de mobiliari i començarà la redistribució i ordenació d’expedients i documentació des de la casa consistorial a la nova dependència municipal.