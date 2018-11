Paiporta expropiarà el solar adjacent al poliesportiu amb una inversió d’1,5 milions d’euros

Print This Post

Es pagarà amb fons propis i obri la porta a la construcció del pavelló esportiu, una demanda històrica de la ciutadania paiportina

L’Ajuntament de Paiporta expropiarà en els pròxims mesos un solar adjacent al poliesportiu municipal que suposarà una inversió d’1,5 milions d’euros. Aquesta expropiació, dictaminada per sentència judicial, obri la porta a la construcció del pavelló esportiu, una instal·lació demandada durant dècades pel veïnat de la localitat, i que ara està més a prop.

El solar té una extensió de 19.002,30 metres quadrats i, segons el Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU) vigent, està destinat a dotació esportiva i zona verda. Es troba al costat del poliesportiu, entre la piscina coberta i el camp de futbol El Palleter. Limita també amb el Barranc de Xiva, mentre que l’eixida dóna al camí de les Vinyes del Marqués, la continuació del carrer Literat Aozrín, a l’extrem Sud-Est del nucli urbà de Paiporta.

L’expropiació arriba després del litigi obert entre els propietaris del solar i l’Ajuntament de Paiporta. La propietat dels terrenys va valorar el solar en 8.826.009,08 euros, una quantitat amb la qual l’Ajuntament no estava d’acord. Per això, es va acudir a les instàncies judicials pertinents fins que el 26 de setembre es va publicar la sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSCV) que fixa el preu final en 1.490.009,92 euros. El govern de Paiporta proposarà en el pròxim ple la modificació de crèdit corresponent per a assumir aquesta expropiació.

El cost de l’expropiació s’assumirà amb fons propis donada la bona situació econòmica de l’Ajuntament de Paiporta. A més, l’equip de govern compta amb la recomanació de l’interventor municipal i el vist-i-plau del tresorer, els habilitats nacionals que han de donar llum verda a les accions del consistori en aquests assumptes. La inversió en l’adquisició del solar no afectarà a la liquiditat ni al bon funcionament des del punt de vista econòmic i de tresoreria de l’Ajuntament.

Bona situació econòmica

“En tan sols tres anys li hem donat la volta a una situació econòmica caòtica heretada de dos legislatures de govern del Partit Popular, que ens va deixar endeutats, amb préstecs per valor de 6,7 milions i, el que és pitjor, un buit d’activitat i de gestió que havia deixat baix mínims els serveis públics, especialment, els serveis socials, a més, en plena crisi”, ha explicat l’alcaldessa, Isabel Martín.

Tres anys després de prendre possessió, el nou govern ha cancel·lat i deixat a zero el deute amb els bancs, ha aprovat inversions per més de dos milions d’euros i ha afrontat tres expropiacions importants: els vials del carrer Mestre Serrano, amb una inversió d’1,9 milions; l’espai per a la futura zona verda del Carrer Sant Ramon, per quasi 270.000 euros; i ara, els 1,5 milions d’euros d’aquest solar adjacent al poliesportiu.

“Gestionar els fons públics amb responsabilitat dóna resultats a mitjà i llarg termini”, ha explicat la regidora d’Hisenda i Administració General, Beatriz Jiménez. “Ara estem començant a recollir els fruits de la bona gestió iniciada al 2015: de cancel·lar el deute, de fer concursos públics on les empreses realment competeixen, cosa que ens ha estalviat desenes de milers d’euros en cada licitació, no com es feia abans, quan el Partit Popular utilitzava procediments poc transparents i es repartien les obres amb rebaixes ridícules i condicions pactades”.

Jiménez ha afegit que “les inversions, les expropiacions, els augments de personal i la millora de serveis de l’Ajuntament han sigut possibles gràcies a la bona gestió econòmica, i ho hem pagat tot amb fons municipals, mentre que el govern anterior es vanaglòria d’obres faraòniques que, a més d’estar mal planificades, inacabades i inflades a sobrecostos per a pagar les ‘mordides’ de la corrupció del PP, no s’imputaven al pressupost municipal sinó al de la Generalitat”.

Nou pavelló esportiu

L’adquisició d’aquest solar, de més de 19.000 metres quadrats, obri la porta a la construcció d’un pavelló esportiu, una antiga i històrica demanda de la ciutadania de Paiporta. Fins ara, les persones que volien practicar determinats esports al llarg de tot l’any havien de conformar-se amb una pista clarament insuficient per a una població de més de 26.000 habitants. El consistori estudiarà totes les vies i buscarà totes les complicitats possibles amb altres administracions per a sufragar la construcció d’aquesta infraestructura “imprescindible i necessària”, segons ha explicat l’alcaldessa, Isabel Martín.

“Ara que hem posat remei a la pèssima situació econòmica heretada dels governs anteriors a l’Ajuntament, és el moment de retornar l’esforç de la ciutadania i de donar totes les comoditats possibles a aquelles persones que vulguen practicar esport i fer-ho amb comoditat, independentment de l’època de l’any. S’ha acabat haver anar a altres pobles per a practicar esport en les millors condicions”, ha sentenciat la dirigent paiportina.