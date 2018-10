Paiporta inaugura l’exposició que commemora els 18 anys del naixement del Museu de la Rajoleria

Print This Post

Joves de 18 anys, la denominada ‘Generació Museu’, protagonitzen una mostra per a la que també s’ha elaborat un mural participatiu amb l’artista Mario Mankey

El Museu de la Rajoleria de Paiporta inaugura aquest divendres l’exposició amb la qual es commemora el seu 18 aniversari. Amb motiu d’aquesta efemèride, s’han seleccionat joves de 18 anys, la ‘Generació Museu’, i se’ls ha convidat a que conten com ha sigut la seua vida en paral·lel al propi Museu.

Aquesta història estarà narrada a través de 16 panells que, junt a altres 18, un per cada any de vida del museu, i dos amb imatges de col·laboracións amb diferents associacions, s’agrupen en la mostra que porta per títol ‘Museu de la Rajoleria, 18 anys amb tu’.

L’acte d’inauguració està previst per a les 19.30 hores, i l’exposició estarà a disposició de la ciutadania fins al 14 de novembre. Les activitats de celebració del 18 aniversari del Museu de la Rajoleria de Paiporta estan organitzades per la Regidoria de Cultura, amb la col·laboració de la Regidoria de Joventut.

A més, també aquest divendres, però a les 10.00 hores, s’inaugura el mural que han elaborat en les últimes setmanes un grup de joves junt a l’artista urbà Mario Mankey. Aquest mural s’ha realitzat sobre un gran panell, estarà situat als jardins del Museu i, segons avança Mankey, “consta d’elements visuals de la pròpia història del Museu i fusiona memòria i història”. L’artista urbà també ressalta la importància de les persones que han passat per l’edifici des que es va convertir en instal·lació cultural, ara fa 18 anys, però també en les arrels rajoleres de Paiporta.

“Per a nosaltres és un moment importantíssim l’aniversari d’una instal·lació que és un emblema del nostre poble”, ha afirmat el regidor de Cultura, Alberto Torralba. “El temps i el treball que han realitzat les treballadores i treballadors han demostrat que la conversió fou un encert, i dia a dia treballem per a posar en valor equipaments museístics únics com és el Museu de la Rajoleria”, ha afegit Torralba.

En aquest aniversari, l’Ajuntament de Paiporta “posa en valor l’edifici i la seua activitat però, sobre tot, la gent que ens ha visitat i ha crescut amb nosaltres”, ha comentat el responsable de Cultura. “Convidem a tota la gent a que vinga a la inauguració, que servirà per a fer una mirada enrere i posar de relleu la història del Museu i del poble però, sobre tot, per a agafar impuls cap al futur”, ha conclòs Torralba.